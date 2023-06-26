بعد تحقيق أغنية "يا عراف" 32 مليون مشاهدة .. زعيم يوجه رسالة مؤثرة لزوجته

حققت أغنية “يا عراف” لـ أحمد سعد، وزعيم، ونوردو، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 32 مليون مشاهدة منذ وقت طرحها.

وحرص أحمد زعيم، على توجيه رسالة لزوجته بتلك المناسبة، وكتب من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”: “وراء كل رجل عظيم إمرأة .. ربنا يخليكي ليا ودايما شريكة كل لحظات حياتي والحضن الوحيد اللي مخليني أكمل مشوار بدأته بيكي و عشانك”.

وأضاف: “ انتي مش بس زوجتي انتي حبيبتي وصاحبتي واختي وبنتي والسبب اللي عايش بتعب وبنجح عشانه .. مهما حصل عمري ما اقدر استغني عنك ولا عن كارما ولا في غيركم في حياتي ولا يشغلني اي حاجه تانية”.

بينما اختتم: "و من باب " وأما بنعمة ربك فحدث “ ، لاني دي من افضل نعم ربنا عليا ، ادعولنا ربنا يديم الفضل والكرم والستر بينا ويبعد عننا كل النفوس المريضه والنجاح ده منى ليكى .. بحبك ياياسمين”.

تقول كلمات الأغنية: "يا طبيب داويني .. احتار الطب فيا .. حبيبي يغيب عن عيني .. الدنيا تلف بيا .. يا خاله ارقيني .. بدأت اشوف خيالات .. صورته ما فارقت عيني .. بشوفه ف كل الأوقات .. غيابه عليا طال .. وحالي حال .. نفسي اعرف فين اراضيه .. لو داري بحالي واللى جرالى .. ما كان سابني اسهر لياليه".



وعبّر الملحن والمطرب أحمد زعيم، عن سعادته بطرح أغنية “يا عراف” بصحبة الفنان أحمد سعد، ونوردو.

وقال أحمد زعيم، لـ “صدى البلد” : فكرة الاغنية في بداية الامر كانت أغنية فردية حتى اقترحت ان تكون ديو ثم تريو، وانتهينا من تسجيل الاغنية منذ فترة، وكان من المفترض طرحها في الشتاء الماضي، ولكن قررنا التأجيل حتى استقرينا على فكرة الكليب وطرحها بشكل مختلف يتناسب مع اجواء الاغنية".

“يا عراف" لـ أحمد سعد و أحمد زعيم والتونسي نوردو، من كلمات: محمد الفقي، ألحان: أحمد زعيم، توزيع موسيقي: توما.