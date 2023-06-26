الغيبة طالت.. تعرف علي أخر تسجيل صوتي للإعلامي الراحل وائل الإبراشي

نشرت الصفحة الرسمية للإعلامي الراحل وائل الإبراشي، التسجيل الصوتي الأخير له قبل رحيله، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتحدث وائل الابراشي قائلًا: “مشاهدينا مساء الخير طالت الغيبة عليكم ولكن طول مدة الغياب كنت بتألم جدا، وكان الألم الحقيقي هو ابتعادي عن التواصل مع المشاهدين، لان التواصل مع المشاهد هو أساس مهنتنا، وهو الذي يمنحنا الحياة الحقيقية”.

وعلقت الصفحة الرسمية للراحل وائل الإبراشي علي الفيديو كاتبة: “قريبا ً ..سيتم نشر آخر تسجيل صوتي للاعلامي الراحل وائل الابراشي قبل وفاته بأيام . رحم الله الإعلامي وائل الإبراشي”.

يذكر أنه عقدت نقابة الأطباء اجتماعها الشهري، والذي اتخذت فيه مجموعة من القرارات كان من بينها إحالة الدكتور خالد منتصر إلى لجنة آداب المهنة بالنقابة.

اتهامات خالد منتصر لطبيب الإبراشي

ويأتي قرار إحالة خالد منتصر إلى لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء على خلفية اتهامه الدكتور شريف عباس الطبيب المعالج للإعلامي الراحل وائل الإبراشي بالتسبب في وفاته من خلال عدد من المنشورات على حساباته بمواقع التواصل وعبر وسائل الإعلام.

وقال الدكتور جمال أبو عميرة، رئيس لجنة التحقيقات بـ نقابة الأطباء، إن الدكتور شريف عباس كان متهما باتهامات لم يثيب صحتها سواء في النيابة أو النقابة.

وأوضح أبو عميرة ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الاتهامات التي وجهت للدكتور شريف عباس من قبل الدكتور خالد منتصر كانت بصيغة غير مقبولة، فتقدم بشكوى للنقابة لإثبات هذه الأقوال، والتي بثها المشكو بحقه في وسائل الإعلام والصحف، وكانت عبارة عن ألفاظ ضد الطبيب المعالج للإعلامي الراحل ومنها: أنه قاتل وإلى ذلك، وكل هذا أساء لشخص الطبيب.

وتابع أبو عميرة، قائلا: الدكتور شريف عباس أثبتت براءته في كل الاتهامات الخاصة بـ الإعلامي الراحل وائل الإبراشي سواء في النيابة أو القضاء أو النقابة، وهذه الاتهامات التي أثبتت براءتها عرضت الدكتور خالد منتصر للمساءلة باتهامه للدكتور شريف بالألفاظ والإساءة لشخصه.