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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الإنتاج الحربي: نعمل على زيادة المكون المحلي داخل المنتجات وتدريب الكوادر

محمد عيد بكر المتحدث
محمد عيد بكر المتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى

قال محمد عيد بكر المتحدث الرسمى لوزارة الإنتاج الحربى، إن وزارة الانتاج توفر وتلبي احتياجات القوات المسلحة والشرطة المدنية من الذخيرة والمعدات، متابعا: فى فبراير 2020 تم افتتاح مصنع 300 الحربى، وعدد من خطوط الإنتاج والمصانع، مثل خط إنتاج البطاريات.

 

وأضاف محمد عيد بكر خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة “سي بي سي”، أن الوزارة مع المبادرة الصناعية "ابدأ" ومصر الخير، من خلال تدريب أهلنا فى سوهاج والمنيا على الحرف اليدوية، كما أنها تمتلك قطاع للتدريب، وهو مهتم بتدريب الكوادر داخل الإنتاج الحربى والتعليم.

 

ولفت إلى ان الوزارة تتعاون في المشروعات القومية، والبروتوكولات والتعاونات ما بين الوزارة، والقطاع الخاص المصرى أو الدولى أو مؤسسات خيرة ومؤسسات مجتمع مدنى.


واسترسل: تم التعاون فى 221 مشروع مع مبادرة "حياة كريمة"، حيث نمتلك شركة إنشاءات، بالإضافة إلى المشاركة في معرض مصر للدفاع والأمن، والذي يعد الحدث الأضخم.

وأوضح ان الوزراة تعمل على زيادة المكون المحلي داخل المنتجات، بالإضافة إلى تطوير وتنفيذ البحوث، وتدريب الكوادر.


 

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