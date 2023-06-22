وتستمر قاطرة البناء والتنمية.. الإنتاج الحربي 9 سنوات من الإنجازات تحت قيادة الرئيس السيسي

إنجازات وزارة الإنتاج الحربي (في الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2023)

الوزارة نجحت على مدار تسع سنوات في توطين أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني بمختلف شركاتها التابعة واستطاعت إستحداث منتجات عسكرية جديدة في ضوء توجيهات القيادة السياسية

مشاركة كبيرة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة

تعاون مثمر مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجال تصنيع الأتوبيسات الكهربائية والجراجات الذكية

تدريب شباب القرى الأكثر إحتياجا بمحافظات (المنيا وقنا وسوهاج) على المهن الحرفية بالتعاون مع "مصر الخير" و"ابدأ" للمساهمة في توفير "حياة كريمة" للمواطنين

دعم مجال التعليم الفني في مصر من خلال المنشآت التابعة لقطاع التدريب .. وتخريج الدفعة الثالثة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة في تخصصات (الميكاترونكس، هندسة الاتصالات والإلكترونيات، الهندسة الكيميائية)

حققت وزارة الإنتاج الحربي على مدار السنوات التسع الماضية العديد من الإنجازات الإستثنائية التي ساهمت في دفع عجلة الإنتاج بمصر إلى الأمام ليس فقط في المجال العسكري ولكن في المجال المدني أيضاً، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا والصراعات السياسية الأخيرة وعلى رأسها الحرب (الروسية -الأوكرانية) وتداعياتها على الأسعار ومعدلات النمو والتضخم وسلاسل الإمداد.

وعكست هذه الإنجازات دور وزارة الإنتاج الحربي كمؤسسة صناعية متطورة تمثل ركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وتلبية مطالب قواتنا المسلحة الباسلة وتلبية احتياجات وزارة الداخلية المصرية.

وفي ذات الوقت كانت وزارة الإنتاج الحربي حريصة خلال هذه السنوات التسعة على القيام بدور وطني هام ساهم ومازال يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي من خلال تنفيذ خطة استراتيجية للتطوير لتعظيم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها ووحداتها التابعة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.

كما حرصت الوزارة خلال هذه السنوات على رفع المستوى الفني والتأهيل المناسب للعاملين بها سواء من كوادر العمالة الفنية أو عناصر الإدارة.

وخلال السطور التالية نرصد إنجازات وزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من يونيو 2014 حتى يونيو 2023، وذلك فى ظل توجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتي مثلت خارطة طريق تعكس توجيهات قيادة سياسية رشيدة تدعم الإنتاج الحربي ودوره في الصناعة الوطنية وتستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتميزة المتوفرة بكياناته التابعة.

ترتكز الخطة الاستراتيجية للتطوير بوزارة الإنتاج الحربي على زيادة الإنتاج من خلال (تعميق التصنيع المحلى، إدخال منتجات جديدة، زيادة دور البحوث الفنية والتعاون مع الشركات العالمية، وإستكمال وتطوير وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج، وتأهيل ورفع كفاءة الكوادر البشرية بالتدريب التخصصي وتغيير الثقافة وبناء القدرات)، ولتحقيق هذه الخطة اعتمدت وزارة الإنتاج الحربى على أربع محاور وهى: (تطوير الأداء، تنفيذ المشروعات الإستثمارية والبحوث، إستغلال فائض الطاقات الإنتاجية للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية لصالح الوزارات والمحافظات، إقامة شركات صناعية وإنشاء خطوط إنتاج جديدة).

تحسين الأداء من خلال تطوير الهيكل التنظيمي ومنظومة الجودة وتدريب العاملين

فيما يتعلق بالمحور الأول من الخطة الإستراتيجية للتطوير بالوزارة والمتعلق بتطوير الأداء؛ قامت وزارة الإنتاج الحربى على مدار السنوات التسعة الأخيرة باستحداث وحدات جديدة بالهيكل التنظيمي للوزارة ووحداتها التابعة تماشيًا مع نظم الإدارة الحديثة والهياكل المرنة لإدارة الشركات كما قامت بتطوير قطاعيّ (الموارد البشرية - التسويق)، وتم العمل على تخفيض تكاليف الإنتاج بإتخاذ عدد من الإجراءات تضمنت استحداث قطاع التدبير المركزي بهدف تخفيض تكلفة المواد والخامات المشتراه والمساهمة في حوكمة إجراءات عمليات التعاقد المختلفة، إضافةً إلى تطوير منظومة الجودة عبر تحديث (343) مواصفة لأحدث المعايير والمواصفات الدولية، وتم تطبيق نظم الحوكمة الحديثة في إدارة الموارد البشرية من خلال إنشاء المنظومات الإلكترونية المختلفة، كما تم تزويد العاملين بالمعارف والمهارات والخبرات التي تساعدهم على تطوير الأداء والابتكار في مجال عملهم وتأهيل الشباب على القيادة وتصعيد الكوادر المتميزة لشغل المناصب القيادية وذلك من خلال تنفيذ خطة تدريب سنوية بجميع المستويات الوظيفية على أحدث الأساليب التكنولوجية والفنية والتحول الرقمي ومجالات الإدارة والمحاسبة.

تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية.. وتوطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة

في ضوء تنفيذ المحور الثانى لخطة الوزارة والخاص بالمشروعات الإستثمارية والبحوث في المجالين العسكري والمدني؛ تم على مدار السنوات التسعة الماضية تنفيذ عدة مشروعات استثمارية هامة نذكر بعضها في السطور التالية.

فعلى سبيل المثال قامت شركة حلوان للمسبوكـات (مصنع 9 الحربى) بالتعاقد علي تنفيذ محطة تجهيز رمال المسبوكات كما تم إنشاء مسبك آلى حديث متكامل بطاقة (20) ألف طن سنوياً، وقامت شركة أبى قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربى) بتنفيذ خط إنتاج كرات الرش وتطوير خط إنتاج الخرطوش، فيما قامت شركة أبو زعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) بإنشاء مصنع إنتاج البارود الأحادي وتحديث مصنع إنتـاج الديناميت وتحديث وحدة تشطيب النيتروسيليلوز، وقامت شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربى) بإنشاء خط إنتاج الكابلات المعزولة، كما قامت عدد من الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى بتنفيذ عدد من خطوط الإنتاج للذخيرة بأنواعها وكذلك تطوير بعض الخطوط، بينما قامت شركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى) بتنفيذ مشروع للذخائر الثقيلة، وقامت شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى) بتنفيذ خط إنتاج ألواح الطاقة الشمسية وتطوير خط التجميع السطحى.

وقامت شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) بتطوير مشروع خط الإنتاج الرئيسي، وقامت شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربى ) بإنشاء خط إنتاج البطاريات الحامضية والذى قام بإفتتاحه عبر الفيديو كونفرانس السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى أثناء قيام سيادته بإفتتاح (مصنع 300 الحربى)، وقامت شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى) والتى شرفت بقيام الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإفتتاحها رسميا فى فبراير 2020 بتنفيذ عدد من المشروعات منها إنشاء وتنفيذ وتشغيل خط تجميع الرشاش المتعدد واستكمال تجهيزات خطوط إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة (عدد متنوعة)، فيما قامت شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربى) بتأهيل وتحديث خط الجلفنة وإنشاء محطة كهرباء لتدعيم مصنع الجلفنة.

وخلال العام الماضي تم الإنتهاء من تنفيذ عدد (7) مشروعات حربية وهي إعادة تأهيل مسبك الصلب بشركة حلوان للمسبوكـات (مصنع 9 الحربى)، وتطوير خطوط إنتاج العبوات المعدنية بشركة أبى قير للصناعات الهندسية (مصنع 10 الحربى) من خلال توريد مكبس متعدد المراحل، وتم تطوير قطاع العِدد بشركة شبرا للصناعات الهندسية (مصنع 27 الحربي)، وتم رفع كفاءة مصنع بودرة الألومنيوم بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية (مصنع 81 الحربى)، وقامت شركة أبو زعبل للصناعات الهندسية (مصنع 100 الحربي) بتطوير قطاع معدات قطع الصلب المدرع بتوريد عدد (4) ماكينات قطع بالليزر، بالإضافة إلى تطوير ورش الإنتاج الرئيسية بمصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) عبر توريد ماكينات (قطع بالمياه، توسيع أقطار)، وقامت شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى) بتوريد عدد (8) ماكينات CNC خمس محاور لصالح خط إنتاج وتجميع الرشاش 7.62×51 مم.

المشاركة في إقامة معرضEDEX والاشتراك في معارض التسليح الدولية

وفيما يتعلق بأبرز نتائج الشق العسكري خلال هذه السنوات التسع فمن أهم إنجازات الوزارة خلال هذه الفترة المشاركة فى إقامة معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “EDEX” بنسختيه بعاميّ 2018 و2021 واللتين أقيمتا تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقد تم المشاركة في هاتين النسختين بعدد من المنتجات العسكرية الجديدة من ذخائر وأجهزة ومعدات من إنتاج الشركات التابعة للوزارة والتي عُرضت حينها لأول مرة، وجاري التجهيز للمشاركة في إقامة النسخة الثالثة من المعرض والمزمع تنفيذها أواخر العام الجاري.

وكان أحد أبرز الإنجازات التي حققتها الوزارة خلال هذه السنوات بالمجال العسكري هو توقيع عقدين للتصنيع المشترك للهاوتزر (K9 A-1 EGY) بين الإنتاج الحربى وشركة "هانوا" الكورية الجنوبية بهدف إنتاجه محلياً بشركات الإنتاج الحربي.

وتم الحرص خلال هذه الفترة على المشاركة في مختلف معارض التسليح الدولية مثل (IDEX بالإمارات، معرض الدفاع العالمي بالسعودية، ADEX بكوريا الجنوبية) للإطلاع على أحدث تكنولوجيات التصنيع في مجال الصناعات الدفاعية كما تم المشاركة بمنتجات شركات الإنتاج الحربي بهذه المعارض لتسويقها.

تنفيذ العديد من البحوث الخاصة بتصنيع وتطوير منتجات عسكرية

من ناحية أخرى تم إقرار العديد من البحوث التي تستهدف تطوير التكنولوجيات المستخدمة في الإنتاج، ومن هذه البحوث: (تطوير تكنولوجيا الرشاش المتعدد، تصميم وبناء كوبري إقتحام ميكانيكي متطور حمولة 70 طن، إنتاج مقذوفات دخان الإعاقة الرادارية والحرارية عيار 76 مم، تصميم وتصنيع ماكينة CNC للقطع بالبلازما - القطع بالمياه، وتم تنفيذ بحث تطوير البندقية الآلية (7.62 ×39 مم)، أيضاً تم إقرار خطوط إنتاج الصلب المدرع عالي الإجهاد طبقاً للمواصفات العالمية بسمكات مختلفة والذي يتم إنتاجه بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية، كما تم بنجاح تنفيذ برنامج إقرار مركبة القتال المدرعة المصرية "سينا 200".

تنفيذ العديد من المشروعات القومية لدعم التنمية الشاملة والمستدامة بالدولة

أما فيما يتعلق بالمحور الثالث من الخطة الإستراتيجية للوزارة والخاص بإستغلال الطاقات الفائضة للمشاركة في المشروعات القومية والتنموية لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات؛ فخلال الفترة من (يونيو 2014 حتي يونيو 2023) تم الاستفادة من فائض الطاقات بشركات الإنتاج الحربى من خلال تنفيذ أكثر من (374) مشروع لصالح الوزارات والمحافظات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة، ففي مجال الكهرباء والطاقة على سبيل المثال تم (إنشاء شبكة الكهرباء لمشروع الإسكان الإجتماعى بمدينة النهضة - إقامة عدد "17" محطة طاقة شمسية لعدد "2" منطقة تكنولوجية بمنطقتي برج العرب وأسيوط - تصنيع وتوريد 1250 طن كابلات كهرباء بمشروعات شبكات الكهرباء)، أما في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت وزارة الإنتاج الحربي بالإنتهاء من إنشاء منظومات (أرشفة نماذج بيانات البطاقات التموينية - صرف المقررات التموينية بإستخدام البطاقة الذكية - ميكنة القطاعات المختلفة بوزارة القوى العاملة - الشباك الموحد "الدفع الالكترونى" كمرحلة أولى والربط الشبكي بين المحليات مع الصندوق الإجتماعى للتنمية كمرحلة ثانية - التعداد السكاني للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء - منظومة المراقبة لجهاز تنظيم مياه الشرب).

وأيضاً تعمل الوزارة من خلال شركة الإنتاج الحربى لنظم المعلومات على الاستمرار في عملية ميكنة منظومة بطاقات التموين والحيازة الزراعية.

وكان لوزارة الإنتاج الحربي دوراً هاماً في مجال الإنشاءات والمرافق خلال السنوات الـ9 الماضية فقد قامت بتنفيذ عدة مشروعات في أكثر من محافظة متمثلة في إقامة ملاعب رياضية ومراكز شباب وحمامات سباحة وصالات رياضية، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة وإعادة تأهيل سوق الجمعة على عدد (3) مراحل بمحافظة الإسماعيلية، كما قامت بإنشاء ورفع كفاءة وصيانة عدة مستشفيات منها (أتميدة المركزي بالدقهلية، أبوسمبل الدولي بأسوان، دار السلام بالقاهرة، معهد أورام دمياط بدمياط، مستشفى برديس بالإسكندرية، مستشفى السلام التخصصي بمحافظة القاهرة، تطوير مستشفى حميات طوخ)، كما تم إنشاء وتطوير عدد من المعاهد الفنية الصحية بمحافظات (أسيوط، بورسعيد، الدقهلية، البحيرة، الأقصر)، إلى جانب إنشاء وتطوير عدد (20) وحدة صحية بمحافظة بورسعيد، وإنشاء وتطوير مركز تأهيل لعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظتيّ المنيا ومطروح، وتم تطوير عدد (294) مكتب بريد بمختلف القطاعات البريدية على أربع مراحل بالمحافظات وتطوير مكاتب التموين (على ثلاثة مراحل بجميع المحافظات)، وإنشاء محلج حديث كامل بمرحلتيه (الأولى والثانية) بمحافظة الفيوم، وتطوير ورفع كفاءة المجمع الإسلامى ببور فؤاد بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى إنشاء مجمع تصنيع التمور بسيوة بمحافظة مرسى مطروح، وإنشاء وتطوير عدد (3) معاهد أزهرية بالبحيرة ومطروح وسوهاج)، وتنفيذ أعمال إنشائية لجامعة الأزهر.

وإلى جانب هذه المشروعات قامت شركات الإنتاج الحربي في مجال الإنشاءات والمرافق بتطوير ورفع كفاءة منشآت قطاع الضرائب بمحافظات (الإسكندرية – مطروح – القاهرة – دمياط – الإسماعيلية – المنوفية - الدقهلية - قنا)، وكذا إنشاء مبنى مرصد حلوان وتطوير مبنى المكتبة والموقع العام ومدخل المواطنين/ معهد البحوث الفلكية، وإنشاء مبنى إدارة التموين بمدينة أبو رديس بمحافظة (جنوب سيناء)، وإنشاء مبنى إداري بهيئة المواد النووية بمحافظة (جنوب سيناء) لصالح المشروع الوطني للتعدين وإستخلاص اليورانيوم بمنطقة أبو زنيمة، وتأهيل وتطوير المدن الجامعية بمدينة الطلبة بجامعة السادات لعدد (28) عمارة بمحافظة المنوفية، كما تم إنشاء منشآت اجتماعية (مجمع خدمات) حي الأسمرات بالمقطم، إلى جانب إنشاء أسواق وتطوير أرض الصيادين برأس البر في محافظة دمياط، بالإضافة إلى المشاركة في المشروع القومي لإنشاء المدارس المرحلة الأولى والثانية لعدد (86) مدرسة بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية - الغربية - الإسماعيلية - قنا - سوهاج - أسيوط - أسوان - الوادي الجديد - المنيا.

وفي مجال التنمية المحلية قامت وزارة الإنتاج الحربي بإنشاء عدد (17) مجزر جديد ورفع كفاءة عدد (8) مجزر (ماشية/ دواجن)، وإنشاء عدد من مصانع تدوير المخلفات الى سماد عضوى بالمحافظات، إلى جانب تنفيذ عدد (5) محطات معالجة مياه الصرف الصحي بمحافظات (الفيوم – الوادي الجديد – الدقهلية).

وفي مجال تمهيد ورصف الطرق انتهت وزارة الإنتاج الحربي من تنفيذ أعمال تمهيد ورصف طرق لأكثر من (40) مشروع بمحافظات (القليوبية – الفيوم – أسوان – جنوب سيناء – القاهرة – الغربية – أسيوط)، إلى جانب المشاركة في إنشاء الطريق الدائري الإقليمي في الوصلة من القاهرة حتى بنها بمسافة 11.7 كم.

كما قامت وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال الموارد المائية والري مثل مشروعات تشغيل عدد (49) بئر بالطاقة الشمسية بمنطقة توشكى، وتجهيز عدد (34) بئر بالطاقة الشمسية والتحكم من بعد بمنطقة الواحات الداخلة بالوادي الجديد، وتنفيذ أعمال حفر عدد (50) بئر إختباري إنتاجي لتغذية نهايات الترع بأسوان، أيضاً قامت الوزارة بإنشاء بحيرة صناعية بوادي المياه لحماية وادي عبادي بمحافظة أسوان، وإنشاء بحيرة صناعية وإنشاء سد إعاقة بوادى خريط الرئيسى بكوم امبو، بالإضافة إلى تصنيع وتوريد أنظمة الري بالرش وبالتنقيط لزمام (208) فدان بمحافظة الفيوم، وإنشاء عدد (92) محطة رفع/خلط وسيط من المصارف إلى الترع وتنفيذ عدد (4) مشروعات شبكات رفع بمحافظات (المنوفية، القليوبية، الدقهلية) إلى جانب إعادة تأهيل قناطر إسنا (المرحلة الأولى الأعمال المدنية)، ومشروعات تغطية ترعة بحر الرماد بمحافظة الفيوم، وتأهيل وتبطين ترع بعدة محافظات بالجمهورية.

وفي مجال النقل انتهت وزارة الإنتاج الحربي من تطوير وصيانة محطات السكك الحديدية لعدد (86) محطة، واستطاعت الوزارة من خلال شركاتها المختلفة تنفيذ عدة مشروعات في مجال السياحة والآثار مثل تأهيل ورفع كفاءة عدد (2) محطة طاقة شمسية بمنطقة سبوع وعمدا بجنوب أسوان، وتصنيع عدد (127) بوابة إلكترونية (أفراد ــ حقائب - X-RAY)، كما شاركت الوزارة في الحدث العالمي الخاص بموكب نقل المومياوات من خلال تصنيع عدد (22) عجلة حربية.

أما في مجال الزراعة فتم تطوير منظومة حصر الحيازات الزراعية وميكنة عدد (311) إدارة زراعية وعدد (5000) جمعية زراعية، وفى إطار مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان من خلال شركة حلوان للصناعات الهندسية (مصنع 99 الحربى) تم التسليم النهائى لعدد (94) مركز حيث تم تسليم (4) مراكز لوزارة الزراعة و(3) مراكز للهيئة العامة للإصلاح الزراعى و(86) للقطاع الخاص وتم إسناد عدد (41) مركز نموذجى ضمن مبادرة حياة كريمة من وزارتيّ الزراعة والإسكان بشهر يوليو 2022 وجارى تنفيذ هذه المراكز.

وتم تنفيذ عدد (221) مشروع في إطار مبادرة "حياة كريمة" بمجالات عمل مختلفة مثل (مد وتدعيم شبكات الكهرباء، إنشاء وتطوير شبكات ومحطات مياه الشرب، إنشاء وتطوير شبكات ومحطات الصرف الصحي، إنشاء وتطوير وحدات بيطرية، توفير الأجهزة المنزلية للسكن البديل بالتنسيق مع وزارة التضامن).

وخلال العام الماضي وفى إطار المشاركة فى تنفيذ إستراتيجية مصر لتنويع مصادر المياه من خلال تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي تم البدء في تفعيل التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "نالكو ووتر" لتطبيق تكنولوجيا البيوريت فى محطات معالجة مياه الصرف الصحى القائمة فى مصر لزيادة كمية المياه المتاحة لإعادة الإستخدام وتوطين صناعة الكيماويات والمعدات المستخدمة حيث تعتبر هذه المادة واحدة من أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في معالجة مياه الصرف الصحي، وتم التعاقد مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للتطبيق بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بقرية بلانة بأسوان بطاقة 57 ألف م3/اليوم بشهر مايو 2022 كمرحلة أولى وبالفعل تم الإستعانة بهذه المادة في محطة بلانة وكان لها نتائج ممتازة كانت الدافع وراء التوسع في تطبيقها بالمزيد من المحطات، أيضًا تم تطبيق تكنولوجيا البيوريت فى محطة معالجة مياه الصرف الصحى بشرم الشيخ أثناء مؤتمر المناخCOP27 بالتعاون مع الشركة القابضة لمياه الشرب بجنوب سيناء ووزارة البيئة.

كذلك يتم التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركتيّ "MPS" و "AQUATECH" فى ضوء اتفاقية التحالف الموقعة مع الشركتين فى أكتوبر 2021 لامتلاك الإمكانيات لانشاء محطات التحلية وتوطين صناعة مكوناتها.

وفى إطار اشتراك الوزارة من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربى فى منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بالتعاون مع شركتى "جرين تك" و"أوك" يتم التعاون حاليًا لتنفيذ مشروع لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة والتي تعد الأولى من نوعها في مصر، وبالفعل تم استلام أرض الموقع حيث سيتم معالجة وحرق (1200) طن يوميا من المخلفات لإنتاج ما يقرب من 30 ميجاوات/ساعة يتم ضخها علي شبكة الجهد المتوسط الأمر الذي يعود بالنفع على المواطنين بمحافظة الجيزة وكذلك توفير مصدر طاقة مستمر ونظيف للدولة يمكن تكراره في مشروعات مستقبلية مماثلة.

وفي إطار المشاركة في منظومة معالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة تم كذلك توقيع بروتوكول رباعى بين وزارات (التنمية المحلية، البيئة ، التخطيط، الإنتاج الحربي) لإنشاء مصانع تدوير مخلفات جديدة على ثلاث مراحل ، وذلك لإنتاج السماد العضوى والوقود البديل بطاقة حوالي 20 طن/ساعة للمصنع الواحد :

المرحلة الأولى بقيمة إجمالية (371.2) مليون جنيه حيث تم إنشاء عدد (3) مصانع بمحافظات (سوهاج، المنيا، الغربية) كما تم رفع كفاءة عدد (6) خطوط تدوير مخلفات بمصنع دفرة بمحافظة الغربية بطاقة إنتاجية 10 طن/ساعة وقد تم الانتهاء من تنفيذ هذه المرحلة بنسبة 95%.

المرحلة الثانية بقيمة إجمالية (350) مليون جنيه وذلك لإنشاء عدد (2) مصنع لتدوير المخلفات بمحافظتى ( المنوفية والدقهلية ) بطاقة إنتاجية 20 طن/ساعة ورفع كفاءة عدد (4) محطات فرز أولى بمحافظة جنوب سيناء وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 40% لمصنع قويسنا بالمنوفية وكذلك تم الانتهاء من رفع كفاءة عدد (4) محطات فرز بجنوب سيناء بنسبة 100% وجارى أعمال التسليم.

المرحلة الثالثة بقيمة إجمالية قدرها (312.7) مليون جنيه وسوف يتم تخصيصها لإنشاء مصانع جديدة ورفع كفاءة عدد من الخطوط القائمة بالفعل بعدد من المحافظات المختلفة، أيضا تم التعاقد مع محافظة الدقهلية لإنشاء مصنع جديد بطاقة 40 طن/ساعة بمدينة المنزلة وتم الانتهاء من أعمال التنفيذ والتسليم، كما تم التعاقد مع محافظة بنى سويف لإنشاء مصنع جديد بطاقة 40 طن/ساعة بمدينة سمسطا وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بنسبة 25%.

إقامة شركات صناعية وخطوط إنتاج جديدة في مختلف المجالات وإنشاء شركة للصيانة

وفيما يتعلق بالمحور الرابع لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لوزارة الإنتاج الحربي والمتعلق بإقامة شركات صناعية جديدة وإنشاء خطوط إنتاج فخلال السنوات التسع الأخيرة تم إقامة عدد من الشركات الصناعية وخطوط الإنتاج الجديدة بالتعاون مع مختلف الجهات وذلك فى إطار تعميق التصنيع ونقل الخبرات التكنولوجية الحديثة والتصنيع المشترك لعدد من الصناعات، ومن هذه الشركات: الشركة المصرية لصناعة المستلزمات والأدوات الرياضية لتصنيع النجيل الصناعى وشركة المعصرة جاز مترو لإنتاج عدادات الغاز مسبوقة الدفع.

وبخلاف الشركات الصناعية تم خلال العام الجاري إنشاء "شركـــة الإنتــاج الحربى للصيانة والتوريدات والحلــول المتكاملة" في ضوء القرار الوزارى رقم (20) لسنة 2023 للسيد وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد صلاح الدين مصطفى لتكون منوطة بإحداث طفرة نوعية فى الحالة الفنية وأعمال الصيانة وكذا التركيبات الكهروميكانيكية وأعمال الكنترول والتحكم الآلي والإحلال والتجديد لخطوط الإنتاج بمصانع وشركات الإنتاج الحربى مع استخدام فائض الطاقة في تنفيذ أعمال الصيانة لمعدات شركات القطاعين العام والخاص.

وإلى جانب الشركات التي تم تأسيسها تم الانتهاء من إقامة عدد من خطوط الإنتاج الجديدة بهدف تعميق التصنيع المحلي وتلبية احتياجات القطاعات المختلفة بالدولة، مثل خط إنتاج عدادات المياه مسبوقة الدفع وخطيّ إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبوقة الدفع بشركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركة بنها للصناعات الإلكترونية ، إلى جانب تصنيع وتركيب الطلمبات الطاردة المركزية الرأسية والأفقية ومستلزماتها بشركة حلوان للصناعات الهندسية، وكل هذه الخطوط يتم التعاون في إنشائها مع العديد من شركات القطاع الخاص سواء المحلية أو العالمية إيمانًا من وزارة الإنتاج الحربي بأهمية دور القطاع الخاص في التنمية الصناعية.

وتم إنشاء خط إنتاج الأتوبيسات الكهربائية (SETIBUS) من خلال التعاون بين مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) وشركة صناعة وسائل النقل "MCV" وذلك بهدف تصميم وإنتاج أتوبيس مصري للنقل الجماعي يعمل بالطاقة النظيفة لتحفيز الاقتصاد الأخضر وقد تم إنتاج وتوريد عدد (110) أتوبيس لصالح محافظتيّ القاهرة والأسكندرية وهي الأتوبيسات التي شاركت في مؤتمر تغير المناخ “COP27” الذي أقيم في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022، وتم التعاقد لتوريد عدد (100) أتوبيس كهربائي طراز SETIBUS C120E.V لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) للعمل في إطار مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري.

ومن ناحية أخرى تم الإنتهاء من إنشاء خط تعبئة الفريون بالشركة (مصنع 360 الحربي) بالشراكة مع "الشركة السعودية للحلول المتكاملة" وبدأ التشغيل في أول نوفمبر 2022، كما بدأت الشركة (مصنع 360 الحربي) فى إنتاج المبردات والمجمدات الخاصة بالأدوية والأمصال وإنتاج غرف التبريد وثلاجات الدم طبقًا للمواصفات الأوروبية وذلك بالتعاون مع شركة "ترست أى جى للأجهزة الطبية بمصر" وذلك بنسبة تصنيع محلي تتخطى 80%.

وبالنسبة إلى الشركات وخطوط الإنتاج الجارى تأسيسها فتعمل وزارة الإنتاج الحربى فى الوقت الحالي على تأسيس عدد (6) شركات وخطوط إنتاج جديدة وهى شركة أسترو للفلاتر التوربينية لمحطات الكهرباء بالتعاون بين شركة المعصرة للصناعات الهندسية وشركة "ATD" الإماراتية وجارى إنشاء عدد (2) خط إنتاج بشركة حلوان للأجهزة المعدنية بالتعاون مع شركة "جود سينس إيجيبت" لتوطين صناعة ألواح التكسية بالألومنيوم، ومزمع إنشاء خط تصنيع الجراجات الذكية بالتعاون مع شركة "فوجى سينيو" الصينية في ضوء عقد الشراكة الموقع بين الشركة (مصنع 360 الحربي) والشركة الصينية وتم توريد عدد (13) جراج من الشركة الصينية في شهر فبراير 2023 وجاري إستكمال إجراءات تجميعها بإمكانيات (مصنع 360 الحربي) كمرحلة أولى.

وفى شهر أكتوبر 2022 تم توقيع عقدين بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة "بابيروس مصر" لإنتاج العبوات الغذائية الكرتونية الصديقة للبيئة وذلك من خلال منظومة متكاملة تستهدف استخدام مخلفات الموز لإنتاج منتجات تخدم قطاع الأسرة ويأتي تطبيق هذه المنظومة على مرحلتين الأولى قامت بها شركة "بابيريوس" وتم فيها إقامة مصنع لتحويل المخلفات إلى ألياف والمرحلة الثانية التي نحن بصددها الآن وهي تحويل الألياف إلى عبوات غذائية كرتونية .

ارتفاع إيرادات النشاط

على مدار السنوات الماضية واصلت وزارة الإنتاج الحربي تحقيق ارتفاع بمؤشرات الأداء فعلى سبيل المثال بلغ إجمالي الإيرادات في عام (2021/2022) مبلغ 26.7 مليار جنيه بينما بلغت إيرادات النشاط في عام (2020/2021) مبلغ 20.1 مليار جنيه بينما كانت مبلغ 15.7 مليار جنيه في عام (2019/2020) مقابل 13.18 مليار جنيه إيرادات نشاط خلال عام (2018/2019)، أما في عام (2017/2018) بلغت 11.618 مليار جنيه وبلغ إجمالي إيرادات نشاط في عام (2016/2017) 8.9 مليار جنيه بينما كانت في العام الذي سبقه 6.3 مليار جنيه وبلغ إجمالى إيرادات النشاط فى يونيو 2015 نحو 4.2 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بمؤشرات الأداء الأخيرة فقد بلغ إجمالى الإيرادات (18.9) مليار جنيه خلال ثلاث أرباع العام الحالي (2022/2023).

وبشكل أكثر تحديدًا نستعرض خلال السطور التالية أهم الإنجازات التي حققتها القطاعات الحكومية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من 30/6/2022 حتى 30/6/2023

قطاع الميادين المركزية .. دور حيوي في تنفيذ اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة ومختلف الشركات الأجنبية

تعد أهم الإنجازات التي حققها قطاع الميادين المركزية لاختبارات الذخيرة والصواريخ التابع لوزارة الإنتاج الحربي خلال الفترة من 30/6/2022 حتى 30/6/2023 تنفيذ عدد من اختبارات الذخيرة والصواريخ لصالح الشركات الشقيقة والقوات المسلحة وعدد من الشركات الأجنبية إضافةً إلى تنفيذ العديد من عمليات التخلص من الذخائر المتقادمة، ومن جانب آخر تم رفع كفاءة العاملين بالقطاع بواسطة تنفيذ برامج التدريب تنفيذاً للخطة التدريبية للإنتاج الحربى حيث تم تنفيذ عدد (13) برنامج تدريبي لعدد (17) من العاملين بالقطاع في مختلف التخصصات، وتم الاستعانة بكوادر مدربة من داخل قطاعات الإنتاج الحربى لتنمية الموارد البشرية وتحسين قدرة العمل بالقطاع .

وقد تم تنفيذ مشروعات الموازنة الإستثمارية بإجمالى مبلغ (6.739.125) مليون جنيه مصرى، وبلغ إجمالي الإيرادات المحققة خلال الفترة من 1 يوليو 2022 حتي مايو 2023 مبلغ (13.1 مليون جنيه مصري).

رفع كفاءة الموارد البشرية .. إعداد صف ثاني لتولي الوظائف القيادية .. الإعداد والتجهيز للانتقال للعاصمة الإدارية .. الرد على (100%) من الشكاوى الواردة للوزارة

على مدار عامٍ كامل مضى حققت وزارة الإنتاج الحربي العديد من الإنجازات فيما يتعلق بتطوير مواردها البشرية وضمان حقوق المرأة العاملة وتقديم خدمات عديدة للعاملين بالوزارة وترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، حيث تم تمكين عدد (209) إمرأة لشغل مناصب قيادية بالوزارة والهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة، إضافةً إلى تمكين عدد (87) عامل صف ثاني لتولي الوظائف القيادية.

وفي إطار الإعداد والتجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية تم إختيار وتسكين العاملين المرشحين للعمل بالعاصمة الادارية بعدد (197) من موظفى الوزارة، وتم إعداد وتدريب جميع العاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية بدورات تدريبية مختلفة، وتم إعداد خطة الإنتقال التدريجى للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، وفي إطار الإتجاه للتحول الرقمي في العاصمة الإدارية الجديدة ورفع شعار العمل اللا ورقي تم رقمنة وأرشفة الوثائق والمستندات.

من جهة أخرى تم الرد على (1258) شكوى بنسبة 100% من الشكاوى الواردة للوزارة مما يعكس نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا، وقد جاء ذلك في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على التماشي مع سعى الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدَّمة للمواطنين ومحاصرة أوجه الخلل على مختلف المستويات الإدارية والتغلب عليها من خلال فحص الشكاوى الواردة المختلفة ومعالجتها.

قطاع التدريب التابع للوزارة .. رفع كفاءة وقدرات العاملين بالانتاج الحربى من خلال برامج تخصصية وندوات توعوية .. ودعم مجال التعليم الفني بمصر من خلال المنشآت التعليمية التابعة

يعد قطاع التدريب أحد أهم القطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، ومهام هذا القطاع هى إمداد الوزارة وشركاتها التابعة بالعمالة الفنية المدربة وإعداد ورفع كفاءة الكوادر الفنية والإدارية بقطاع الإنتاج الحربى، ويقوم القطاع بتأهيل القيادات بمركز إعداد القادة بقطاع التدريب لجميع المستويات الإدارية بقطاع الإنتاج الحربي لتكون بمثابة قيادات المستقبل تخفيفًا عن كاهل الدولة في الإعداد كما يقوم قطاع التدريب بتوفير احتياجات قطاعات الهيئة القومية للإنتاج الحربي والشركات التابعة لها من عمالة فنية تخصصية من خريجى المنشآت التعليمية التابعة للقطاع والاشتراك مع الهيئة في وضع وتنفيذ خطط تأهيل كوادر الإنتاج الحربي.

وخلال الفترة من 1/7/2022 حتي تاريخه حقق قطاع التدريب العديد من الإنجازات فى مجالات مختلفة فنظرًا لامتلاك قطاع التدريب لقدرات تدريبية كبيرة فقد تم المساهمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" من خلال تدريب مجموعة من الشباب بالقرى الأكثر احتياجًا في مركز بني مزار بمحافظة المنيا حيث تم تدريب عدد (21) متدرب على مجموعة من المهن في مجالات (الألوميتال، صيانة الأجهزة المنزلية، التبريد والتكييف، اللحام) بالإستعانة بوحدة تدريب متنقلة قام قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بتوفيرها بالتعاون مع إحدى شركات الإنتاج الحربي الشقيقة، كما تم تدريب عدد (41) متدرب بقري مركز فرشوط بمحافظة قنا على ذات التخصصات الأربعة، وقد جاء ذلك في إطار توجيهات السيد وزير الدولة للإنتاج الحربي بالتكامل مع كافة مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجى فى مصر ورفع المستوى المهني للشباب بما تمتلكه الوزارة من إمكانيات فنية وتكنولوجية وخبرات تدريبية فى شتى المجالات، وقد تم التركيز خلال عملية التدريب علي تأهيل المتدربين لتمكينهم من بداية المشروعات الصغيرة الخاصة بهم لتحسين مستوي معيشتهم بالإضافة إلي توفير جهة رعاية لتمويل مشروعاتهم بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني وهي "مؤسسة مصر الخير"، وفي نهاية التدريب تم تسليم المتدربين العِدد والأدوات التي تمكنهم من بدء أنشطة المهن التي تم تدريبهم عليها.

من ناحية أخرى تم على مدار عامٍ مضى تدريب عدد (25) متدرب بالقري والمراكز الأكثر احتياجًا بمحافظة سوهاج بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لدعم الصناعة الوطنية "ابدأ" على مجموعة من المهن في مجالات (الألوميتال، صيانة الأجهزة المنزلية، التبريد والتكييف، اللحام) في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على تقديم تدريب فني متخصص للفئات الأكثر احتياجًا من سكان القري والنجوع مما يحقق استراتيجية الدولة في التنمية المستدامة والمساعدة في توفير أيدي عاملة مدربة في مجموعة من التخصصات الفنية التي تحتاجها محافظات مصر المختلفة، وقد تم تنظيم حفل تكريم للمتدربين بحضور السيد محافظ سوهاج لتسليمهم شهادات اجتياز التدريب.

وتم تنفيذ عدد (9) مشروعات لتطوير البنية (التعليمية/ التدريبية/التحتية) بالقطاع، ولرفع كفاءة وتعزيز قدرات العاملين بالإنتاج الحربي تم تنفيذ (223) برنامج تدريبي وتوعوي لعدد (4488) متدرب من العاملين بالإنتاج الحربي في مجالات متنوعة وشمل ذلك (31) ندوة توعوية وعدد (40) برنامج لتأهيل العاملين المرشحين للترقي إلى الوظائف القيادية والتنفيذية و(36) برنامج لتأهيل العاملين في مجال الأمن والسلامة والصحة المهنية وبرنامجًا لتأهيل العاملين المرشحين للسفر في مجال اللغات الأجنبية و(10) برامج لتأهيل العاملين في مجال الجودة، إلى جانب (36) برنامج لتأهيل المهندسين والعلميين من العاملين في مجالات (الإنتاج، الصيانة، البحوث، التصميم) و(12) آخرين لتأهيل العاملين في مجال نظم المعلومات والتحول الرقمي، إضافةً إلى (39) برنامج لتأهيل العاملين في المجالات المالية والإدارية المختلفة (مالي، اقتصادي، تجاري، قانوني، تسويق، موارد بشرية، إدارة عامة) وعدد (18) برنامج لتأهيل العاملين الفنيين بمختلف التخصصات الفنية والإنتاجية.

وفى مجال التعليم بالمنشآت التعليمية التابعة لقطاع التدريب، نجحت المنشآت التعليمية بقطاع التدريب في تخريج مجموعة من الدفعات على مدار هذا العام، فتم تخريج عدد (137) خريج من "المعهد الفنى للصناعات المتطورة" في تخصصات (الكيمياء، الميكانيكا، الكهرباء والإلكترونيات، الحاسبات، الميكاترونيكس)، بينما نجح المجمع التكنولوجي المتكامل بالتعاون مع مؤسسة "بيرسون" العالمية في تخريج عدد (69) خريج من الكلية التكنولوجية المتوسطة ومدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام، وبلغ عدد خريجي العام الدراسي (2021/2022) بمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان (280) خريج، وهو ما يدعم جهود الدولة المصرية الخاصة بتوفير الأيدي العاملة المدربة في المجال الصناعي وتأهيل جيل من الفنيين قادر على التعامل مع تكنولوجيات التصنيع الحديثة.

الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة .. نشر عشرات الأبحاث في مجلات علمية مرموقة .. تخريج الدفعة الثالثة .. تشجيع الطلاب على الانخراط في العديد من المسابقات العلمية والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية

وبخلاف المنشآت التعليمية التابعة للوزارة والتي تساهم في تطوير مجال التعليم الفني في مصر، يتبع وزارة الإنتاج الحربي منشأة تعليمية هامة لدعم مجال التعليم العالي بمصر وهي "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" والتي تعد صرحاً تعليمياً وبحثياً متميزاً فى مجال العلوم الهندسية والتكنولوجيا المتقدمة، وعلى مدار العام المنصرم استطاعت الأكاديمية تحقيق العديد من الإنجازات ابرزها نشر عدد (29) بحث في مجلات علمية مرموقة ونشر أوراق بحثية من مشروعات التخرج في مؤتمرات علمية، وتم الاحتفال بتخريج الدفعة الثالثة من الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة للوزارة عن العام الدراسي (2021/2022) وذلك بحضور المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفىوزير الدولة للإنتاج الحربي حيث تخرج عدد (142) مهندس ومهندسة بتخصصات الأكاديمية المختلفة (الميكانيكا والكهرباء والكيمياء).

وتم توقيع بروتوكول تعاون مع مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع لوزارة الإنتاج الحربي وجهاز حماية المستهلك للتعاون المشترك فى دراسة شكاوي المواطنين بخصوص السيارات وقطع الغيار والتي يتم إحالتها لللأكاديمية من جهاز حماية المستهلك سواء في تشخيص الأعطال التي يشكو منها المواطن أو في دراسة عيوب صناعة قطع الغيار المنتجة من جهات غير مرخصة.

واستقبلت الأكاديمية العديد من الزيارات من جهات تعليمية مختلفة لبحث سبل التعاون، وتم العمل على تشجيع مشاركة طلاب الأكاديمية فى مسابقات علمية تنظمها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهات أخرى والتي نتج عنها حصول الطلاب على عدة مراكز منها الحصول على المركز الثالث بالمؤتمر السادس لطلاب الكلية الفنية العسكرية على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية من خلال بحث (تحسين وتوصيف استخراج السليلوز من قصب السكر)، بالإضافة إلى الحصول على المركز العاشر من بين (80) فريق مشروع تخرج للمشاركة فى المعرض النهائي الخاص بالتحدي على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية فى مسابقة "تحدى التصنيع فى مصر" التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، والحصول على المركز الثاني لمشروعات التخرج فى يوم المياه الثانى والتغيرات المناخية الذي نظمته جامعة بورسعيد على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية وذلك من خلال مشاركة بحث عن (إنتاج الشبة من الكولين وتطبيقاته في معالجة المياه، كما تم الحصول على المركز الثامن من بين (158) فريق مشارك فى تحدى انترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي مسابقة أكاديمية البحث العلمي، إضافةً إلى حصول طلاب الأكاديمية على خمس مراكز في مسابقة ملتقى العباقرة التابعة لوزارة التعليم حيث حصل عدد (4) مشروعات طلابية على المركز الأول بالمسابقة في مجالات (انترنت الأشياء، معالجة المياه، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الصغيرة) بينما حصل مشروعين طلابيين في مجال الهندسة الكيميائية على المركز الثاني، كما حصلت الأكاديمية من خلال مشروع "إنتاج الوقود الحيوي من زيوت الطهي المستعملة" على المركز الثالث في مسابقة أفضل المشروعات البحثية بورشة عمل الابتكار والبحث العلمي وهو من إعداد عدد من طلبة قسم الهندسة الكيميائية بالأكاديمية.

وحصل مشروع (Welding Robot Arm) لطلاب قسم الهندسة الميكانيكية على المركز الرابع من ضمن (300) مشروع تخرج مشارك فى معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار التابع لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وفي ضوء تشجيع الأكاديمية لطلابها على الانخراط في مختلف الأنشطة الرياضية من منطلق أن "العقل السليم في الجسم السليم" نجح فريق كرة السلة (طالبات) المشارك فى بطولة دورة الصداقة التابع لوزارة التعليم العالي في الحصول على المركز الأول كما نجح الفريق في الحصول على المركز الثاني في بطولة الجمهورية لأوائل المناطق الرياضية للمعاهد والتابعة لوزارة التعليم العالي، كما تم تكريم اثنين من طلاب الأكاديمية لحصول أحدهما على المركز الأول ببطولة الجمهورية للألعاب الفردية التابعة لوزارة التعليم العالي وذلك برياضة كمال الأجسام بينما حصل الطالب الثاني على المركز الخامس في ذات البطولة بمجال السباحة، أيضاً تم تنظيم يوم رياضي وتكريم الحاصلين على مراكز متقدمة في دوري الأكاديمية بمختلف الرياضات (كرة القدم- الطائرة- البلياردو- تنس الطاولة).

ونظرا لحرص "الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة" على تنمية شخصية طلابها على كلا المستويين العلمي والعملي لذا فإلى جانب الأنشطة التعليمية والبحث العلمي تمارس الأكاديمية دوراً رائداً في الرعاية الاجتماعية لطلابها حيث يتم تشجيعهم على الانخراط في أنشطة ثقافية وفنية مختلفة، وتم تقديم عدد من الندوات التوعوية للطلاب حول موضوعات عدة مثل (التغيرات المناخية، التوعية الأسرية والمجتمعية)، كما تم تنفيذ عدد من الأنشطة التي تنمي لدى الطلاب روح التطوع والمبادرة وحب الخير والتكافل الاجتماعي حيث تم تنظيم حملات للتبرع بالدم إلى جانب إجراء زيارات لمستشفيات وتقديم بعض الهدايا العينية للمرضى وتم المشاركة فى مبادرة "كتف بكتف" بحضور السيد رئيس الجمهورية إلى جانب المشاركة في محو أمية عدد (8) من عاملي نظافة بالأكاديمية وقطاع التدريب، وتم خلال هذا العام عقد مجلس اتحاد طلاب الأكاديمية مثلما يحدث بكل عام، وبشكل دوري يتم تكريم المتميزين من الطلاب لتشجيعهم وبث روح التفاؤل بهم، ويتم الحرص على تنظيم يوم ترفيهي للطلاب من آنٍ إلى آخر.

المركز الطبي التخصصي .. توريد أجهزة طبية متطورة .. إنشاء رعاية مركزة أطفال

في إطار توجيهات المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بالحرص على تقديم خدمة طبية لائقة للمترددين على المركز الطبي التخصصي بحلوان التابع للوزارة تم خلال الفترة من 1/7/2022 حتى تاريخه إتخاذ عدد من الإجراءات مثل تجهيز صيدلية داخلية تابعة للتموين الطبي لزيادة الطاقة الاستيعابية للأدوية والمستلزمات، ورفع كفاءة وحدة العلاج الطبيعي وتزويدها بأجهزة حديثة، إضافةً إلى تركيب جهاز أشعة مقطعية بقسم الأشعة وتركيب جهاز موجات فوق صوتية (سونار 4D)، وتركيب وحدة منظار كاملة لأمراض الصدر وكذا وحدة منظار كاملة للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى إنشاء رعاية مركزة أطفال (PICU)، كما تم إنشاء نظام إدارة بيانات المعمل بالباركود (سوفت وير) لقسم المعمل.

وتعكس هذه الإنجازات التي ذُكرت من خلال السطور السابقة الدور الفعال لوزارة الإنتاج الحربي والتى تعد الركيزة الأساسية للصناعات العسكرية وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة المصرية وذلك من خلال ما تقدمه شركاتها ووحداتها التابعة من قيمة مضافة للإقتصاد الوطنى معتمدةً فى ذلك على جهد وسواعد أبنائها المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة بالبلاد، وتعكس جهود الوزارة دومًا مساعي قياداتها وموظفيها وعمالها للمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.