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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شبكات 5G تتسبب في مشكلة لشركات الطيران بدءا من يوليو .. تفاصيل

شبكات 5G تسبب في
شبكات 5G تسبب في مشكلة لشركات الطيران

يبدو أن شبكة الجيل الخامس من الاتصالات 5G ستتسبب في بعض المشكلات لشركات الطيران بدءا من الأول من يوليو، حيث قد يتم تعديل معظم الطائرات للتعامل مع التداخل المحتمل لشبكات الجيل الخامس.


وبحسب تقرير من صحيفة وول ستريت جورنال فإن وزير النقل الأمريكي، بيت بوتجيج قال إنه قد يكون هناك بعض التأخير أو الإلغاء من شركات الطيران اعتبارًا من الأول من يوليو إذا لم تقم آخر طائرات الركاب المتبقية بترقية مقاييس الارتفاع للتعامل مع تدخل 5G . 

 

وفقًا للصحيفة فإن إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)  تؤكد أن النطاق C لشبكة 5G يمكن أن تتداخل مع بواعث الموجات اللاسلكية التي تستخدمها طائرات الركاب لقياس مدى بعدهم عن الأرض ، والتي يعتمد عليها الطيارون عند الهبوط برؤية منخفضة. 

 

وعلى الرغم من عدم مطالبة شركات الطيران فعليًا بتجهيز المعدات الجديدة حتى فبراير 2024 ، فلن يُسمح لطائرات الركاب التي لم يتم اعتمادها للتشغيل حول نطاق C لشبكة 5G بحلول الأول من يوليو بالهبوط في أماكن معينة تكون فيها الرؤية منخفضة. 

 

وتم تجهيز معظم أسطول الخطوط الجوية المحلية في الولايات المتحدة ، حيث تمت ترقية أكثر من 80 بالمائة من الطائرات ، لكن حوالي 65 % من الطائرات الدولية المتجهة إلى الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى الإصلاح. 

 

وأخبر اتحاد النقل الجوي الدولي التابع لمجموعة الخطوط الجوية العالمية وول ستريت جورنال أن شركات الطيران ستبذل قصارى جهدها لتجنب الاضطرابات ، وأنهم يفضلون الطائرات بمقاييس الارتفاع المطلوبة للرحلات إلى الولايات المتحدة، فيما تقول شركة طيران الهند إن جميع طائراتها مجهزة على هذا النحو. 

 

وتقول معظم شركات الطيران إنها تتوقع تحديث أساطيلها بالكامل بحلول الأول من يوليو، إلا أن اتحاد التجارة للخطوط الجوية الأمريكية ألقى باللوم على قضايا سلسلة التوريد العالمية في الصعوبات التي تواجه الالتزام بالموعد النهائي.

 

وفي الوقت الحالي، فإن الرحلات الجوية الوحيدة التي يمكن أن تواجه انتكاسات هي تلك التي على متن الطائرات التي لم يتم تركيب معدات كسر تداخل شبكات الجيل الخامس 5G فيها وستهبط في ظروف الرؤية المنخفضة، حيث أخبر متحدث باسم JetBlue وول ستريت جورنال أنه قد يكون هناك "تأثير محدود" في بوسطن في الأيام التي سيكون فيها ضعف الرؤية في الأول من يوليو. 

 

 

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