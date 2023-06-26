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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفقد القوات في أوكرانيا| أول ظهور لوزير الدفاع الروسي بعد تمرد فاجنر ..فيديو

شويجو
شويجو

تفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو مركز القيادة الأمامي لإحدى تشكيلات المجموعة "الغربية" للقوات في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

ووفقًا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قالت وزارة الدفاع الروسية "أثناء العمل في منطقة العملية العسكرية الخاصة، قام وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرجي شويجو، بتفقد مركز القيادة الأمامية لإحدى تشكيلات المجموعة الغربية للقوات".

وأضافت أنه في مركز القيادة، استمع شويجو إلى تقرير من قائد المجموعة العقيد يفجيني نيكيفوروف، حول الوضع الحالي وطبيعة تصرفات القوات الأوكرانية وأداء الجيش الروسي للمهام القتالية في الاتجاهات التكتيكية الرئيسية.

كما عقد وزير الدفاع الروسي اجتماعًا مع قيادة المجموعة، أشار فيه إلى الكفاءة العالية في تحديد وتدمير المعدات العسكرية وتجمعات أفراد أوكرانيا في المناطق التكتيكية لمنطقة مسؤولية المجموعة".

وشددت الوزارة على أن شويجو أصدر تعليماته لقيادة المجموعة بمواصلة الاستطلاع النشط للكشف عن خطط القوات الأوكرانية وقمعها على الطرق البعيدة لخط التماس.

كما أوصى شويجو خلال زيارته التفقدية بإيلاء اهتمام خاص لتنظيم الدعم الشامل للقوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة وتهيئة الظروف الملائمة والآمنة لنشر القوات.

يأتي هذا في أول ظهور له وفعل علني يقوم به بعد فشل تمرد قوات فاجنر، ومطالبة قائد رئيس المجموعة العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوزين، وزير الدفاع الروسي، بالقدوم إليه في مدينة روستوف الروسية.

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