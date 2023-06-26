في ذكرى ثورة 30 يونيو.. الكتاب الذهبي يروي قصة نجاح مصر في مكافحة الإرهاب

صدر الكتاب الذهبي الذي يجيب عن سؤال حول كيفية انتصار مصر على الإرهاب، بمناسبة مرور عشر سنوات على ثورة 30 يونيو في مصر، وشارك في تحرير الكتاب مجموعة من المفكرين والخبراء، من بينهم اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، والدكتور عبدالمنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، وثروت الخرباوي خبير التنظيمات التكفيرية، والدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع، وأيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف والكتاب الذهبي.

ويتناول الكتاب مواضيع مختلفة، مثل مواجهة الإرهاب في الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة، ونشأة تنظيم الإخوان وأدبياته التكفيرية، ومفهوم الـ«نحنُ» عند المصريين وتجلياته في ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى الانتصار على الإرهاب بالحياة والقتال على جبهة التنمية، كما استعرض الكتاب أهم التحديات التي واجهت مصر في الفترة الماضية، وكيف استطاعت أن تحقق انتصارات كبيرة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

الوضع في مصر وتقييم الإنجازات

ويعد هذا الكتاب أحد المصادر الهامة لفهم الوضع في مصر وتقييم الإنجازات التي حققتها الدولة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها في الفترة الأخيرة، ويتضمن الكتاب تحليلات وآراء متنوعة من المفكرين والخبراء حول أداء الدولة في قيادة المرحلة الحالية، وكيفية الاستفادة من الانتصارات التي تحققت في مجال مكافحة الإرهاب لتحقيق التنمية والازدهار في مصر.

كما يتناول الكتاب عدة محاور من خلال ستة فصول: في الفصل الأول، يتحدث اللواء سمير فرج عن المواجهة الاستراتيجية للإرهاب في الاتجاهات الثلاثة؛ بينما يتطرق الدكتور عبدالمنعم سعيد في الفصل الثاني إلى أبعاد "المواجهة الشاملة"؛ وفي الفصل الثالث، يتحدث المُفكر ثروت الخرباوي عن نشأة تنظيم الإخوان وأدبياته التكفيرية؛ ويتناول حلمي النمنم في الفصل الرابع "حتمية الثورة على جماعة الإخوان وحكمها"؛ أما الدكتورة هدى زكريا، فتتحدث في الفصل الخامس عن "مفهوم الـ«نحنُ» عند المصريين وتجلياته في ثورة 30 يونيو"؛ وفي الفصل الأخير، يتناول الكاتب أيمن عبدالمجيد المواجهة التنموية تحت عنوان "الانتصار على الإرهاب بالحياة.. القتال على جبهة التنمية".

وتعد ذكرى مرور عقد على ثورة 30 يونيو مناسبة هامة للتذكير بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ويؤكد الكتاب أهمية العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في مصر.

ويشير الكتاب إلى أن الإرهاب لم يكن فقط تهديدًا لأمن وسلامة المواطنين، بل كان أيضًا تهديدًا للتنمية والاستقرار الاقتصادي في مصر، ولذلك، يؤكد الكتاب أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي هو مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

ويعتبر الكتاب الذهبي مصدرًا قيمًا لمن يرغبون في فهم الظروف التي عاشتها مصر خلال الفترة الماضية، وكيف تمكنت من تحقيق الانتصارات الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ويعد هذا الكتاب إضافة مهمة للعديد من المكتبات والمثقفين والمهتمين بشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي.