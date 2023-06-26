عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في ذكرى ثورة 30 يونيو.. الكتاب الذهبي يروي قصة نجاح مصر في مكافحة الإرهاب

صدى البلد

صدر الكتاب الذهبي الذي يجيب عن سؤال حول كيفية انتصار مصر على الإرهاب، بمناسبة مرور عشر سنوات على ثورة 30 يونيو في مصر، وشارك في تحرير الكتاب مجموعة من المفكرين والخبراء، من بينهم اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي، والدكتور عبدالمنعم سعيد الكاتب والمفكر السياسي، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، وثروت الخرباوي خبير التنظيمات التكفيرية، والدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع، وأيمن عبدالمجيد رئيس تحرير بوابة روزاليوسف والكتاب الذهبي.
ويتناول الكتاب مواضيع مختلفة، مثل مواجهة الإرهاب في الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة، ونشأة تنظيم الإخوان وأدبياته التكفيرية، ومفهوم الـ«نحنُ» عند المصريين وتجلياته في ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى الانتصار على الإرهاب بالحياة والقتال على جبهة التنمية، كما استعرض الكتاب أهم التحديات التي واجهت مصر في الفترة الماضية، وكيف استطاعت أن تحقق انتصارات كبيرة في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

الوضع في مصر وتقييم الإنجازات

ويعد هذا الكتاب أحد المصادر الهامة لفهم الوضع في مصر وتقييم الإنجازات التي حققتها الدولة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها في الفترة الأخيرة، ويتضمن الكتاب تحليلات وآراء متنوعة من المفكرين والخبراء حول أداء الدولة في قيادة المرحلة الحالية، وكيفية الاستفادة من الانتصارات التي تحققت في مجال مكافحة الإرهاب لتحقيق التنمية والازدهار في مصر.

كما يتناول الكتاب عدة محاور من خلال ستة فصول: في الفصل الأول، يتحدث اللواء سمير فرج عن المواجهة الاستراتيجية للإرهاب في الاتجاهات الثلاثة؛ بينما يتطرق الدكتور عبدالمنعم سعيد في الفصل الثاني إلى أبعاد "المواجهة الشاملة"؛ وفي الفصل الثالث، يتحدث المُفكر ثروت الخرباوي عن نشأة تنظيم الإخوان وأدبياته التكفيرية؛ ويتناول حلمي النمنم في الفصل الرابع "حتمية الثورة على جماعة الإخوان وحكمها"؛ أما الدكتورة هدى زكريا، فتتحدث في الفصل الخامس عن "مفهوم الـ«نحنُ» عند المصريين وتجلياته في ثورة 30 يونيو"؛ وفي الفصل الأخير، يتناول الكاتب أيمن عبدالمجيد المواجهة التنموية تحت عنوان "الانتصار على الإرهاب بالحياة.. القتال على جبهة التنمية".

وتعد ذكرى مرور عقد على ثورة 30 يونيو مناسبة هامة للتذكير بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ويؤكد الكتاب أهمية العمل المشترك بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار في مصر.

ويشير الكتاب إلى أن الإرهاب لم يكن فقط تهديدًا لأمن وسلامة المواطنين، بل كان أيضًا تهديدًا للتنمية والاستقرار الاقتصادي في مصر، ولذلك، يؤكد الكتاب أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي هو مفتاح لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.

ويعتبر الكتاب الذهبي مصدرًا قيمًا لمن يرغبون في فهم الظروف التي عاشتها مصر خلال الفترة الماضية، وكيف تمكنت من تحقيق الانتصارات الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ويعد هذا الكتاب إضافة مهمة للعديد من المكتبات والمثقفين والمهتمين بشؤون الشرق الأوسط والعالم العربي.

الكتاب الذهبي ثورة 30 يونيو مصر الإرهاب انتصار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

من وقفة عرفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ضيوف الرحمن يتوجهون لمشعر منى لقضاء يوم التروية تمهيدا للوقوف بعرفات

غير مسبوقة في العالم.. كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية على الأبواب

قبل عيد الأضحى.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-6-2023

100 يوم صحة .. تعرف على المبادرة والهدف منها

قبل عيد الأضحى .. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم

بمناسبة العيد|التعليم تمنح طلاب الثانوية العامة إجازة من الامتحانات حتى 1 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ