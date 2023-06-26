عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الحكومة القطرية حول فيروس كورونا

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم الاثنين، رفع آخر القيود المتبقية التي تم فرضها وسط جائحة كوفيد-19، بما في ذلك ارتداء الكمامات في المرافق الطبية.

وبحسب وسائل إعلام ، قالت الوزارة على تويتر، "لم يعد يُطلب من موظفي مؤسسات خدمة العملاء ارتداء الكمامات أثناء العمل. لم يعد مطلوبًا من الجمهور ارتداء الكمامات عند دخول المستشفيات والمراكز الصحية ومنشآت الرعاية الصحية الأخرى".

وذكّرت الوزارة الجمهور بضرورة تجنب زيارة المرضى الذين يعانون من أعراض التهابات الجهاز التنفسي، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو السعال في المستشفى.

وخلال الوباء، طبقت قطر بعض الإجراءات التقييدية الأكثر صرامة وتم ممارسة التعلم عن بعد في المدارس حتى بداية العام الدراسي الحالي.

السعودية: عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا

تقرير استخباراتي أمريكي يفجر مفاجأة عن كورونا

ارتداء الكمامات اجراءات التهابات الجهاز التنفسي الرعاية الصحية الصحة العامة الكمامات جائحة كورونا وزارة الصحة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

خالد الغندور يطرح سؤالا للجمهور بعد فوز الأهلي على منتخب السويس

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

رسميا الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

من وقفة عرفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال إجازة عيد الأضحى المبارك

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

بعد أزمة توقيعه لبراميدز.. والدة سيف فاروق جعفر: أبوه مايعرفش حاجة عننا

حقيقة وفاة طالب زفتي بعد امتحان الكيمياء.. تفاصيل

ترشيحاتنا

ضيوف الرحمن يتوجهون لمشعر منى لقضاء يوم التروية تمهيدا للوقوف بعرفات

غير مسبوقة في العالم.. كوريا الشمالية تحذر من حرب نووية على الأبواب

قبل عيد الأضحى.. أسعار الذهب اليوم الإثنين 26-6-2023

100 يوم صحة .. تعرف على المبادرة والهدف منها

قبل عيد الأضحى .. تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم

بمناسبة العيد|التعليم تمنح طلاب الثانوية العامة إجازة من الامتحانات حتى 1 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

بهوت شورت.. نادين نسيب تثير الجدل بإطلالة لافتة

فيديو

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

لغز الغواصة تيتان..عمل إجرامي أم قضاء وقدر؟ والشركة المصنّعة تعلن عن وظيفة شاغرة..فيديوجراف

التسريب بـ100 جنيه.. شاومينج تنشر أسئلة الكيمياء وضبط طالب صور الامتحان

عريس يوجه تعهد لوالد عروسه في ليلة الزفاف يثير جدل على السوشيال ميديا..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ