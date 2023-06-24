السعودية: عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا

أكد وزير الحج والعمرة في السعودية توفيق الربيعة، عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشددا على أنه لا يوجد قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وذكر الربيعة في كلمة له حول استعدادات المملكة لتنظيم الحج، أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم.

وأشار أيضا الي إلى انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%.

من جانبها خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بموسم حج هذا العام، 8 طائرات مروحية من نوع “اقوستا 139” تقدم خدماتها الإسعافية بالمشاعر المقدسة.

وذكرت الهيئة أن المروحيات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة وأنظمة الملاحة الجوية والكوادر البشرية المؤهلة، إذ يبلغ معدل الاستجابة للبلاغات الطبية 7 دقائق.