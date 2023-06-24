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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية: عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا

ارشيفي
ارشيفي

أكد وزير الحج والعمرة في  السعودية توفيق الربيعة، عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشددا على أنه لا يوجد قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

وذكر الربيعة في كلمة له حول استعدادات المملكة لتنظيم الحج، أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم.

وأشار أيضا الي إلى انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%.

من جانبها خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بموسم حج هذا العام، 8 طائرات مروحية من نوع “اقوستا 139” تقدم خدماتها الإسعافية بالمشاعر المقدسة.

وذكرت  الهيئة أن المروحيات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة وأنظمة الملاحة الجوية والكوادر البشرية المؤهلة، إذ يبلغ معدل الاستجابة للبلاغات الطبية 7 دقائق.

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