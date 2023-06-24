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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. وزارة الداخلية تصدر دليلا إرشاديا لتسهيل أداء نسك الحج

السعودية - علم
السعودية - علم

 أعلنت وزارة الداخلية السعودية إصدار  دليل إرشادي بالتعليمات والإرشادات التي تسهم في تسهيل أداء نسك الحج لهذا العام 1444 هـ بأمان ويسر وطمأنينة، والمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.

ووفق صحيفة “سبق”؛ فقد احتوى الدليل على إرشادات لكيفية الوصول إلى الحرم المكي الشريف، والتعريف بمسارات وممرات المشاة المخصصة لوصول ضيوف الرحمن إلى أماكن الطواف والسعي.

ويستعرض الدليل أوقات الذروة في المسجد الحرام وساحاته والتعليمات الخاصة بإدارة وتنظيم المشاة والحشود، والتي تقتضي التقيد بأوقات التفويج المحددة لأداء الحجاج الطواف والسعي خلال مراحل أداء الفريضة كافة، إضافة إلى عدد من الإرشادات التي تسهم في المحافظة على الأمن والسلامة وأداء النسك بيسر وطمأنينة.

وناشدت وزارة الداخلية ضيوف الرحمن التقيد بالتعليمات والإرشادات الخاصة بأداء الحج، والالتزام بتوجيهات رجال الأمن، منوهة إلى ضرورة حصول الحاج على تصريح أو تأشيرة للحج.

كما حذرت من نقل من يخالف ذلك إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة، وتعرض الناقلين المخالفين لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال عن كل مخالف يتم نقله.

وأشارت الوزارة الي تعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافداً، بعد تنفيذ العقوبة، ومنعه من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً. 

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