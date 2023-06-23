في الحج .. الإمارات توزع 25 ألف وجبة على روح الشيخ زايد

وزع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، 25 ألف وجبة طعام على ضيوف الرحمن من الحجاج في المدينة المنورة، على روح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس السابق للإمارات.

ومن المقرر أن يواصل فريق عمل المكتب توزيع الوجبات في المشاعر المقدسة، بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، حسبما أفادت “وام”.

وأكد الدكتور محمد مطر الكعبي رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، أن الوجبات تتميز بقيمتها الغذائية إضافة إلي أنها تُحفظ وتسلّم تحت إشراف لجنة متخصصة من المكتب، مع مراعاة ضمان توصيلها إلى الحجاج من دون عناء.