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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. وزير الخارجية يلتقي رئيسة بنك التنمية في مجموعة بريكس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقي وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع رئيسة بنك التنمية في مجموعة "بريكس" ديلما روسيف، سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة ومجموعة "بريكس".

ووفق صحيفة سبق السعودية؛ فقد تناول اللقاء الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم (الجمعة)، مناقشة أوجه التعاون الاقتصادي والتنموي في ضوء رؤية السعودية 2030، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة العالمية.

وكان وزير الخارجية قد أشار خلال مخاطبته الاجتماع الوزاري لأصدقاء "بريكس" في جنوب إفريقيا إلى ارتفاع إجمالي التجارة الثنائية مع دول المجموعة من 81 مليار دولار في عام 2017 إلى 128 مليار دولار في عام 2021، ثم إلى أكثر من 160 مليار دولار في عام 2022. 

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