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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة من 7 سنوات.. وزير خارجية السعودية يزور إيران

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان

أبرزت قناة “الغدير” العراقية زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان لطهران اليوم، السبت، تلبية لدعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وبحسب القناة العراقية، فمن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني في وزارة الخارجية ظهر اليوم لإجراء محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

يأتي ذلك بعد قطيعة دامت أكثر من 7 أعوام، حيث اتفق البلدان على استئناف العلاقات الثنائية، في بكين قبل عدة أشهر.

والتقى وزيرا خارجية إيران والسعودية مرتين، مرة أولى في بكين والثانية في كيب تاون. 

وأعلن فيصل بن فرحان، في اللقاء مع أمير عبد اللهيان في كيب تاون، أنه سيزور طهران قريبا.

وزير خارجية السعودية يزور إيران | تفاصيل

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السعودية ايران ايران والسعودية أمير عبداللهيان فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية

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