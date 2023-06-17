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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يلتقي الرئيس الإيراني.. وزير خارجية السعودية يصل طهران

ارشيفي
ارشيفي

 أفاد مراسل قناة العربية بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان وصل إلى العاصمة الإيرانية ‎طهران حيث سيلتقي خلال الزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

كانت قناة “الغدير” العراقية  قد ذكرت في وقت سابق أن  وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان سيزور طهران اليوم، السبت، تلبية لدعوة من نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.

وبحسب القناة العراقية، من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي نظيره الإيراني في وزارة الخارجية ظهر اليوم لإجراء محادثات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

يأتي ذلك بعد قطيعة دامت أكثر من 7 أعوام، حيث اتفق البلدان على استئناف العلاقات الثنائية، في بكين قبل عدة أشهر.

والتقى وزيرا خارجية إيران والسعودية مؤخرا مرتين، الأولى في بكين والثانية في كيب تاون.

وأعلن فيصل بن فرحان، في اللقاء مع أمير عبد اللهيان في كيب تاون، أنه سيزور طهران قريبا.

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