السعودية توزع أكثر من 2 مليون عبوة مياه زمزم في موسم الحج

أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين بالمملكة العربية السعودية، توزيع أكثر من مليوني عبوة ماء زمزم على المصلين في المسجد الحرام.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اكتمال استعداداتها وجاهزيتها لمشاركة وحداتها المختلفة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، وعدة صحف محلية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد عقدت المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج 1444 – 2023، اليوم الجمعة، في مركز العمليات الأمنية بمكة المكرمة.

وتناول الاجتماع، خطط الوزارة الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1444 هـ.

وقال مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي: "إن الخطة العامة لمهام ومسؤوليات قوات أمن الحج لهذا العام المعتمدة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، عملت على تكثيف الوجود الأمني الميداني بما يضمن سرعة رصد أنواع الحالات والملاحظات الأمنية كافة والاسـتجابة السريعة بالإجراءات المناسبة حيالها، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة النشل، وأي ظواهر سلبية تؤثر في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام"، حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية.