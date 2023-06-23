السعودية تكثف التواجد الأمني مع زيادة عدد الحجاج

عقدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، المؤتمر الصحفي لقيادات قوات أمن الحج 1444 – 2023 في مركز العمليات الأمنية بمكة المكرمة.

وتناول الإجتماع خطط الوزارة الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1444 هـ، وقال مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي: "إن الخطة العامة لمهام ومسؤوليات قوات أمن الحج لهذا العام المعتمدة من الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، عملت على تكثيف الوجود الأمني الميداني بما يضمن سرعة رصد أنواع الحالات والملاحظات الأمـنـيــة كافة والاسـتــجــابـــة الــســريــعــة بالإجــراءات المناسبة حيالها، واتخاذ التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة، ومكافحة النشل، وأي ظواهر سلبية تؤثر في أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام"، حسبما قالت وكالة الأنباء السعودية.



وأكد تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لحجاج بيت الله الحرام من خلال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية والمشاعر المقدسة، وتوازن حركة المرور في مراكز الضبط الأمني في مداخل مدينة مكة الــمكــرمـــة والــمــشــاعـــر الــمـقـــدســة والـــطرق المؤدية إليها.



وشدد على جـاهـزيـة خطط الوزارة الأمنية والمرورية والتنظيمية لموسم حج 1444 هـ الـتـامـة لـمـواجـهـة كـل مـا يـمـس الإخلال بالأمن أو النظام ومنع جميع الأعمال المؤثرة في أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

