رحلة استمرت 6 أشهر| باكستاني يقطع آلاف الأميال على قدميه لأداء الحج

وصل الشاب الباكستاني عثمان أرشد لمكة المكرمة لأداء مناسك الحاج، قادمًا من بلاده سيرًا على قدميه.

وبحسب وسائل إعلام فقد بدأ عثمان رحلته في أكتوبر من العام الماضي، وقطع مسافة 5400 كم، خلالها زار عددا من الدول، منها إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأخيرًا المملكة العربية السعودية.

ووصل "أرشد" إلى وجهته خلال 6 أشهر، رغم عدد من الظروف التي كانت كفيلة بإعاقة تحقيق هدفه، منها على سبيل المثال لا الحصر التقلبات الجوية، والسير في طرق وعرة.

يقول الشاب الباكستاني: "في البداية أحبطني كثير من الناس، قائلين إنني لن أتمكن من تحقيق ذلك، لكنني تجاهلت كل التعليقات، وحملت طاقتي الإيجابية معي في رحلتي".

وجه "أرشد" رسالة، مفادها: "إذا كنت تريد فعل أي شيء فقط، ثق بنفسك وفكر دائمًا بشكل إيجابي، وسيساعدك الله في إكمال أي رحلة تريد القيام بها".