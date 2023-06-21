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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رحلة استمرت 17 يوما.. جزائري يعبر 7 دول بسيارة قديمة لأداء فريضة الحج

صدى البلد

تمثل زيارة الحرم المكي حلما للكثيرين في الجزائر، خاصة للمسنين الذين يرون في أداء فريضة الحج فرصة وجب اغتنامها أينما حانت، خصوصا وأنها غير متاحة كل سنة في ظل شروط تفرضها الحكومة لاختيار المحظوظين من زائري بيت الله الحرام.

ولا تبدو الشروط التي وضعتها الحكومة الجزائرية لاختيار المعنيين بالحج لهذه السنة، مهمة بالنسبة للشاب شعبان من ولاية خنشلة شرق الجزائر، الذي قرر القيام بمغامرة فريدة من نوعها تمثلت في زيارة مكة المكرمة على متن سيارته القديمة.

وبحسب وسائل إعلام، تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مجموعة صور للشاب الجزائري الذي تمكن من تحقيق حلمه بالسفر إلى مكة برا على متن سيارته القديمة من نوع “رينو 4”، حيث دامت رحلة الشاب شعبان من الجزائر إلى السعودية 17 يوما، بعد أن بدأت في الأول من يونيو 2023.

ولم تكن المغامرة التي قام بها شعبان يسيرة عليه، بل كانت محفوفة بالمخاطر، حيث وصل ابن مدينة خنشلة إلى المدينة المنورة ثم مكة المكرمة بعد تحديات كبيرة، خاصة وأنه قطع مسافة طويلة بسيارة قديمة تعود للستينات، ولكن رغبته في السفر لأداء فريضة الحج قهرت كل الصعوبات.

وقال مقربون من الشاب إنه حاول الدخول عبر مصر لكن لم يتيسر له الأمر، فواصل رحلته مرورا بسبع دول هي "تونس، ليبيا، تركيا، لبنان، سوريا، الأردن وأخيرًا السعودية".

وشدت المغامرة التي قام بها شعبان انتباه الكثير من النشطاء في "فيسبوك"، حيث أبدى الكثيرون استغرابهم من القصة، لأن السفرية كانت على متن "رينو 4" القديمة وغير المريحة، وكتب محمد: "أشك في صحة هذا الخبر، هل يُعقل أن يسافر المرء بسيارة قديمة مثل هذه للبقاع المقدسة.. مغامرة أقرب للخيال منها للحقيقة".

غير أن نشطاء آخرين أبدوا إعجابهم بشجاعة الشاب الجزائري الذي قرر أن يسير خلف حلمه، بالرغم من حداثة سنّه وقدم سيارته، حيث علقت سناء قائلة: "يا لها من مغامرة، حج مبرور وذنب مغفور".

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