الصحة السعودية تتابع جاهزية المنشآت الطبية استعدادا لموسم الحج

تفقد وزير الصحة السعودي، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، اليوم الثلاثاء، جاهزية المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة؛ لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن لموسم الحج، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وشملت جولة وزير الصحة السعودي مستشفي شرق عرفات، المستشفى الميداني شرق عرفات، المستشفى الميداني عرفات العام، والمهبط، المستشفى الميداني النقابة العامة، مستشفى منى الطوارئ.

وأثنى الجلاجل على الجهود التي تبذلها الكوادر الصحية المكلفة بالعمل في خدمة حجاج بيت الله الحرام سواء في المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة أو داخل مكة المكرمة.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، أن الجولة تأتي لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية داخل المشاعر المقدسة لقياس جاهزيتها ؛ لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لضيوف الرحمن.

وأكدت أن جميع منشآتها على درجة عالية من الاستعداد والجاهزية في المشاعر المقدسة، لتقديم الخدمات الصحية لضيوف الرحمن بأسرع وأفضل الإمكانات المسخرة لخدمتهم، فلا يكاد يخلو مربع في المشاعر المقدسة الثلاث (منى ، مزدلفة، عرفة) من وجود قطاعات الصحة من مستشفى أو مركز موسمي أو عيادة متنقلة أو مستشفى ميداني أو أسطول ميداني، بالإضافة إلى ماتقدمه الصحة سنوياً من أدوات وأساليب الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

وبينت الوزارة أنه تم تجهيز جميع تلك المرافق بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائي؛ لتقليل من حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة.