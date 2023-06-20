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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. بيان عاجل من الأمن العام بشأن الإعلانات لأسوار الحج وتأمين الأضاحي

الحج
الحج

أفادت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم الثلاثاء، أن الأمن العالم السعودي دعا المواطنين والمقيمين في الممكلة إلى عدم  الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تخص أساور الحج وتأمين الأضاحي.

وقال الأمن العام السعودي في بيان له: "ندعوا المواطنين والمقيمين إلى عدم الاستجابة للإعلانات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها، وبيع أساور حج، وتأمين وسائل نقل، وغيرها من الإعلانات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر أشخاص ومؤسسات وهمية".

وأكد الأمن العام السعودي في بيانه أنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاماً بحق من يتم ضبطهم بالقيام بمثل هذه الأفعال على مواقع التواصل.

وأوضح أن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي هو الجهة الرسمية المختصة بتنفيذ الهدي نيابة عن حجاج بيت الله الحرام، ويمكن شراؤه أو تتبع تنفيذه من خلال الرابط adahi.org، وتم تخصيص الرقم الموحد 920020193 لاستقبال الاستفسارات وتتبع الطلبات.

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