نقيب السياحيين يكشف سبب زيارة رئيس وزراء الهند لمسجد الحاكم بأمر الله .. فيديو

قال باسم حلقة ، نقيب السياحيين ، إن زيارة رئيس وزراء الهند تأتي في ضوء العلاقات المتميزة بين شعبي الدولتين ، والتاريخ الطويل للتبادل التجاري بين الدولتين ، موضحا أن الزيارة تعد ردا على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند .

وأضاف نقيب السياحيين ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " صباح الورد " ، والمذاع على فضائية " تن " ، أن رئيس وزراء الهند زار مسجد الحاكم بالله بصحبة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، مشيرا إلى أن هذه الزيارة مهمة جدا للقطاع السياحي ، نظرا للتغطية الإعلامية العالمية للزيارة .

وتابع ، ان هذه الزيارة ستساعد بشكل كبير على استقبال أفواج من الحجاج الهنود ، وتنشيط السياحة الهندية في مصر ، ويعد مسجد الحاكم بأمر الله من أهم مظاهر التعاون التي كانت موجودة قديما ، وذلك لأن هناك طائفة هندية قامت بالمساهمة في عمليات ترميم مساجد الدول الفاطمية .