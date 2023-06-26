اذا كنت تبحثين عن طرق جديدة لذيذة لعمل الفشة والطحال نقدم لك اليوم الطريقة الاحترافية لتحضير هذ الأكلة خلال أيام عيد الأضحي المبارك.



المقادير

كرافس

بصل وثوم

طماطم

ورق لورا

وملح

م ص سكر

حبهان بودر

مستكة

طريقة سلق الفشة والطحال

1.نقوم بغسل الفشة والطحال جيدًا.

2.وفى إناء كبير نضع كمية كافية من الماء ونتركه حتى يغلى ونضيف إليه الفشة ونقوم بتقطيعها لقطع كبيرة وعدم تقطيع الطحال وتترك لمدة دقيقتين في الماء.

3. نقوم بوضعهم في إناء وإضافة إليهم كمية من الماء المغلي ونضيف إليهم المكونات البصل والملح والفلفل والحبهان وورق اللورا ونقلبهم جيدًا حتى تنضج.

4.نقوم بتصفيفهم من الماء وتقطيع الفشة إلى شرائح وإزالة القشرة الخارجية من على الطحال وتقطيعها إلى شرائح.

طريقة عمل الطحال

1.نضع معلقتين زيت في طاسة ونقوم بتحمر الفشة لمدة دقيقة.

2.ثم إضافة الملح والبهارات و الثوم والبصل لمدة 3 دقايق والفلفل.

3.نقوم بإضافة معلقتين زيت في الطاسة ونضع الصحال

ونقوم بتحميرها ويقدم بالف هنا