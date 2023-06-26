عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طرق جديدة لذيذة لعمل الفشة والطحال

صدى البلد

اذا كنت تبحثين عن طرق جديدة لذيذة لعمل الفشة والطحال نقدم لك اليوم الطريقة الاحترافية لتحضير هذ الأكلة خلال أيام عيد الأضحي المبارك.


المقادير 
كرافس
بصل وثوم
طماطم
ورق لورا
وملح
م ص سكر
حبهان بودر
مستكة

طريقة سلق الفشة والطحال

1.نقوم بغسل الفشة والطحال جيدًا.
2.وفى إناء كبير نضع كمية كافية من الماء ونتركه حتى يغلى ونضيف إليه الفشة ونقوم بتقطيعها لقطع كبيرة وعدم تقطيع الطحال وتترك لمدة دقيقتين في الماء.
3. نقوم بوضعهم في إناء وإضافة إليهم كمية من الماء المغلي ونضيف إليهم المكونات البصل والملح والفلفل والحبهان وورق اللورا ونقلبهم جيدًا حتى تنضج.
4.نقوم بتصفيفهم من الماء وتقطيع الفشة إلى شرائح وإزالة القشرة الخارجية من على الطحال وتقطيعها إلى شرائح.

طريقة عمل الطحال
1.نضع معلقتين زيت في طاسة ونقوم بتحمر الفشة لمدة دقيقة.
2.ثم إضافة الملح والبهارات و الثوم والبصل لمدة 3 دقايق والفلفل.
3.نقوم بإضافة معلقتين زيت في الطاسة ونضع الصحال
ونقوم بتحميرها ويقدم بالف هنا

الفشة طريقة عمل الطحال الطحال الثوم والبصل طحال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

ترشيحاتنا

الأزهر يعلن نتيجة أبناؤنا في الخارج بنسبة نجاح 99.5% للإعدادية و99.3% للابتدائية

أول تعليق من رئيس وزراء كندا على تمرد فاجنر في روسيا

اتفاق إسرائيلي بريطاني على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

هبوط قياسي في سعر الليرة التركية

فتح باب التقديم المباشر للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية 11 يوليو

الامتناع والتلاعب .. أفعال تعرض السائقين للغرامة خلال عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق جديدة لذيذة لعمل الفشة والطحال

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ