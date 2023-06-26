زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا.. الاتحاد الأوروبي يكشف دلالات تمرد فاجنر ضد روسيا

قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن تمرد فاجنر المعتاد يوضح أن حرب موسكو في أوكرانيا تقسم القوة الروسية، وأن عدم الاستقرار في القوة المسلحة النووية "ليس شيئا جيدا".

وأضاف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالكتلة في اجتماع لوزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن ما حدث خلال نهاية هذا الأسبوع يدل على أن الحرب ضد أوكرانيا تحطم القوة الروسية وتؤثر على نظامها السياسي"، بحسب "وكالة رويترز".

وأشار بوريل، إلى أن الاتحاد الأوروبي قد وافق على زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا بـ 3.5 مليار يورو.

ويوم الجمعة، قال مسؤولون إن وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي سيوافقون على دفعة قدرها 3.5 مليار يورو (3.81 مليار دولار) لصندوق المساعدات العسكرية المستخدمة لتمويل الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا.

وقالوا إنه من المتوقع أن يرفع الوزراء السقف المالي في منشأة السلام الأوروبية (EPF) - وهو صندوق خصص بالفعل حوالي 5.6 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا - في اجتماع في لوكسمبورج يوم الاثنين.

ومع ذلك، تواصل المجر منع تخصيص شريحة أخرى من 500 مليون يورو لصندوق أوكرانيا، وفقا للمسؤولين.

وقالت بودابست، إنها لن ترفع حتى تزيل كييف البنك الهنجاري OTP (OTPB.BU) من قائمة الشركات التي تراها "الرعاة الدوليين" لحرب روسيا في أوكرانيا.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي شريطة عدم الكشف عن هويته: "يوم الاثنين، سيتم اتخاذ قرار لتوضيح منشأة السلام الأوروبية بمقدار 3.5 مليار يورو".

وأضاف: "لكن لن يكون هناك قرار بشأن شريحة جديدة لمرفق السلام الأوروبي لأوكرانيا لأنه لا يوجد اتفاق بعد بين الدول الأعضاء على ذلك."

وتم تصميم الصندوق ، الذي أنشئ في عام 2021 ، للاتحاد الأوروبي لمساعدة البلدان النامية على شراء المعدات العسكرية. لكن الاتحاد المؤلف من 27 عضوًا سرعان ما قرر استخدامه أيضا للحصول على أسلحة إلى أوكرانيا بعد حرب روسيا في فبراير من العام الماضي.