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رئيس التحرير
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برلمان

عبد الرازق يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى المبارك

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وجاء نصها : “فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تحية إعزاز وتقدير لشخصكم الكريم.. وبعد،، يطيب لي باسمى وأعضاء مجلس الشيوخ أن نتقدم إلى فخامتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الغالية بكل خير”.

وجاء فى البرقية: "ننتهز هذه المناسبة المباركة لتجديد العهد لفخامتكم بدعمكم في مسيرة الإنجازات التي تتحقق على أيديكم، ونؤكد مواصلة عزمنا على خدمة شعب مصر الوفي وتحقيق مزيد من النجاح والازدهار راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على بلدنا العزيز بمزيد من الخير والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة وكل عام وسيادتكم بخير،،.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ برقية تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد الأضحى المبارك

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