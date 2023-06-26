شوبير: كولر أخطأ في هذا الأمر أمام منتخب السويس

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن فوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على منتخب السويس والتأهل لدور الـ 16 من كأس مصر بهدف دون رد سجله حسين الشحات.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: أوجه التحية والتهنئة لفريق منتخب السويس بسبب الأداء الذي قدمه أمام النادي الأهلي أمس، قدم مباراة كبيرة، والأهلي كان يلعب بالفريق الأساسي في مباراة الأمس.

وأضاف: كولر أخطأ باللعب بثلاثي في وسط الملعب وكان قرار صحيح خروج ديانج ونزول محمد مجدي أفشة من أجل تحرك الفريق للهجوم وتواجد لاعب في الوسط يستطيع أن يكون متحرك هجوميا.

واختتم أن أفشة كان رجل اللقاء بالنسبة للأهلي بسبب تحرك اللعب والفريق منذ وجوده، وكان تغيير كولر بنزول أحمد القندوسي وأحمد عبد القادر مميزين هجوميا.