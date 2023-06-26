بالأسماء.. الزمالك يفقد 8 لاعبين أمام غزل المحلة بالدوري

يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عددا من لاعبيه البارزين خلال مواجهة غزل المحلة المقرر إقامتها غدا الثلاثاء ضمن منافسات الدوري الممتاز .

ويغيب عن الزمالك كل من محمود الونش ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة للإصابة ، وحسام عبد المجيد ومحمد طارق وحاتم سكر لتواجدهم مع المنتخب الأولمبى بالإضافة إلى يوسف أسامة نبيه وسيف جعفر .

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وتضمنت هذه الفقرة تدريبات تأهيل بالكرة وبدونها، وتم تقسيم اللاعبين إلى أكثر من مجموعة، وتولى أعضاء الجهاز المعاون بالفريق الإشراف على هذه الفقرة ، وحرصوا على تدوين كافة التفاصيل بالفقرة ونقل التعليمات بشكل مستمر للاعبين.