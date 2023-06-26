لم تسقط .. تطورات بشأن القضية الجنائية بحق قائد فاجنر

كشف مصدر في مكتب المدعي العام الروسي أنه لم يتم حتى الآن إغلاق القضية الجنائية بحق قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن المصدر قوله إنه لم يتم إسقاط القضية الجنائية المرفوعة ضد يفجيني بريجوزين بشأن التمرد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف في خطاب له ما حدث في روسيا و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وعقب التوصل لاتفاق مع قائد فاجنر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا.

وأضاف بيسكوف: "القضية الرئيسية ضد بريجوزين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروس. وضمان تمكن بريجوزين من المغادرة إليها هو كلمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين".