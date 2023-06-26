عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم تسقط .. تطورات بشأن القضية الجنائية بحق قائد فاجنر

قائد فاجنر
قائد فاجنر

كشف مصدر في مكتب المدعي العام الروسي أنه لم يتم حتى الآن إغلاق القضية الجنائية بحق قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوزين.

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن المصدر قوله إنه لم يتم إسقاط القضية الجنائية المرفوعة ضد يفجيني بريجوزين بشأن التمرد.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف في خطاب له ما حدث في روسيا و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وعقب التوصل لاتفاق مع قائد فاجنر، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا.

وأضاف بيسكوف: "القضية الرئيسية ضد بريجوزين سيتم إسقاطها عنه، وسيغادر إلى بيلاروس. وضمان تمكن بريجوزين من المغادرة إليها هو كلمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين".

المدعي العام الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يفجيني بريجوزين فاجنر إسقاط القضية الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

إجازات ومرتبات ومجازر مجانية.. قرارات وهدايا الدولة للمواطنين في عيد الأضحى

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

بشائر الخير قبل العيد| التموين: اللحوم تبدأ من 130 جنيها.. وطرح دواجن بتخفيض 30%

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

دعاء يوم التروية لغير الحاج .. أدركه بـ 6 كلمات جامعة حتى مغيب الشمس

الأرصاد : نسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية تصل لـ 75 %

قريبًا على الدائري| الأتوبيس الترددي يعمل في هذا الموعد.. والميكروباص ممنوع

ترشيحاتنا

ماذا يفعل من داهمه المرض يوم التروية.. وهل يجوز ترك المبيت بمنى؟

حزين عليه | تعليق مرتضى منصور على توقيع سيف جعفر لـ بيراميدز

مليارات الدولارات قادمة .. 25 شركة أجنبية تغزو الأسواق العالمية من مصر

أعمال يوم التروية| حكم صيامه وسبب تسميته.. 6 سنن يفعلها الحجاج في منى

صيام يوم عرفة .. كل ما تريد معرفته عن فضله

9 سنوات من التمكين.. المجلس القومي يستعرض جهود مصر في ملف تمكين المرأة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة العيد .. طريقة عمل حلويات المدبح

يختتم غدا.. ثقافة الدقهلية تواصل ليالي العرض المسرحي «العمى»|صور

طريقة اقتصادية لعمل السينابون

جذابة ولافتة.. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالتها

فيديو

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

50 ألف قضية ضده.. دواء عالمي شهير يسبب السرطان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ