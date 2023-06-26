ضبط 76 طن مخللات و3 أطنان أسماك غير صالحة بالغربية

خلال حملات تفتيشية

أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بنتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها هيئة سلامة الغذاء على الأسواق ومنافذ البيع المختلفة بمراكز ومدن المحافظة استعداداً لعيد الأضحى المبارك وذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإحكام الرقابة على الأسواق ومتابعة توافر السلع والتأكد من صلاحيتها للاستخدام وبمتابعة مباشرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

ووجه محافظ الغربية كافة الجهات باستمرار الحملات التفتيشية على كافة الأسواق والمحال ومنافذ بيع السلع الغذائية خلال فترة عيد الأضحى المبارك وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط 3100 كيلو جرام أسماك منها 2500 كيلو جرام رنجة غير صالحة للاستخدام الآدمي، عدد 406 عبوة منتجات ألبان بدون بيانات وغير صالحة للاستخدام و374 عبوة عصير يشتبه في صلاحيتهم، بالإضافة إلى 48 كيلو لحوم غير مطابقة للمواصفات و 76700 كيلو جرام مخللات يظهر عليها العفن ويتواجد بها حشرات، هذا إلى جانب 535 سلعة غذائية أخرى متنوعة غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع سلامة الغذاء بالغربية أنه وعلى الفور تم ضبط جميع الكميات والتحفظ عليها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك.

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