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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

العمل : ملتقى توظيف لتعيين ذوي الهمم في بورسعيد

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ملتقى توظيف لتعيين ذوي الهمم، بمشاركة 4 منشآت بمدينة بورفؤاد وهي: شركة قناة السويس للحاويات، وشركة جرين كلين، وفندق هلنان بورسعيد، و تاون جاس لتوزيع الغاز الطبيعي.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بذوي الهمم وتوفير فرص تدريب وعمل لائقة لهم لدمجهم فى سوق العمل ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية .

وأوضح عبد الونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد في تقريره للوزارة ، أن شارك في الملتقي 40 شاباً من ذوي الهمم وذويهم و 4 منشآت بمدينة بورفؤاد، وتم تعيين 14 منهم بتلك المنشآت ، فضلاً عن تسليم عقود عمل لعدد 3 حالات، بشركة تاون جاس لتوزيع الغاز الطبيعي، وبإجمالي تعيينات 17 من ذوي الهمم بمدينة بورفؤاد.

وبحسب البيان ،انه على هامش الملتقى افتتحت الندوة الثالثة بمباردة ( من حقك تعرف حقك و قانونك ) ، ونوه مدير المديرية أن الندوة تثقيفية عمالية لذوي الهمم و ذويهم، وتناولت التوعية بحقوقهم طبقاً لقانون 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية والمزايا الممنوحة لهم وجهود الدولة الحثيثة في رعاية وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة  اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وثقافياً.

وفي ختام الملتقي والمبادرة تم التأكيد على بناء جسور التواصل المستمر بين مكتب العمل و المواطنين وأصحاب الأعمال.. 


وأشرف على التنظيم  فريق مكتب العمل بمدينة بورفؤاد  فاتن علي صالح  مديرة المكتب، وهبه نجيب  مفتش العلاقات ، وماهر بشري مفتش العمل.

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