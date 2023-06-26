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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تبدأ من 160 جنيها.. إقبال كبير على شوادر اللحوم بأسيوط

زحام شديد على شراء
زحام شديد على شراء اللحوم بأسيوط

شهدت شوادر اللحوم التابعة لمديرية التموين بأسيوط إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء اللحوم بأسعار مخفضة تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك. 

وقال ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط انه بناء على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنهت مديرية التموين بأسيوط استعداداتها لعيد الأضحى المبارك بإقامة 47 شادرا للحوم السوداني البرازيلي بأسعار مخفضة وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مخفضة .

وأضاف حماد إن أسعار اللحوم السوداني بـ 195 جنيها للكيلو واللحوم البرازيلي بـ 160 جنيها بالإضافة إلى الفراخ المجمدة بـ 85 جنيها للكيلو ومتوفر أوزان 1100 جرام إلى 1200 جرام ، بالإضافة إلى عرض لحوم بلدية بالشوادر بسعر من 220 إلى 260 جنيها .

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وأشار وكيل وزارة التموين بأسيوط إلى استمرار ضخ لحوم سوداني بصفة يومية بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة ، لافتا إلى ضخ 4 عجول اليوم بفرع الشركة المصرية بمدينة أسيوط بالإضافة إلى ضخ كميات بمختلف فرع الشركة بالمحافظة لسد احتياجات المواطنين ، منوها إلى تحديد 2 كيلو جرام لكل مواطن .

وأكد وكيل وزارة التموين بأسيوط انه بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة تقوم المديرية بحملات يومية على فروع الشركة المصرية وشوادر اللحوم المنتشرة بمختلف مراكز المحافظة للتأكد من سلامة اللحوم .

 وأشار حماد إلى توافر السلع الغذائية بفروع جمعيتي البالغ عددها 654 فرعا على مستوى المحافظة بالإضافة إلى البدالين التموينيين والسيارات التابعة لوزارة التموين وفروع آمان وجهاز الخدمة الوطنية المنتشرين على مستوى مراكز المحافظة.

ونوه حماد إلى تشكيل غرفة عمليات بمديرية التموين لرصد أي شكاوى من المواطنين ومتابعة الأسواق خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

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