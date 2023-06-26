موعد أذان المغرب يوم التروية.. دعاء الرسول عند الإفطار

موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم التروية .. يبحث الكثيرون عن موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم التروية، ويوم التروية هو الثامن من ذي الحجة الذي يذهب الحجاج فيه لمشعر منى لأداء أول مناسك الحج، ثم يذهبون لجبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، ويحرص العديد من الصائمين على البحث عبر مواقع البحث عن موعد أذان المغرب يوم التروية، لذا يقدم موقع صدى البلد موعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة يوم التروية .

موعد أذان المغرب يوم التروية

المَغرب٨:٠٠ م

مواقيت الصلاة يوم التروية

الظُّهْر١٢:٥٨ م

العَصر٤:٣٣ م

العِشاء٩:٣٤



دعاء الرسول عند الإفطار

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد، وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: «اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت»، وكان من دعاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم عند فطره: "ذهب الظمأ، وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله، وثبت أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: "ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى".



دعاء يوم التروية

*اللهم اروِ قلوبنا جبراً وفرحاً بالاستجابة

*اللهم اقضِ حاجتي وفك كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب

*اللهم في يوم التروية، نسألك أن تروي القبور التي باتت قلوبنا في لوعة الشّوق لمن سكنها، لتلك الملامح التي استودعناك إياها، اللهم آنس وحشتهم، واجعلهم في جنّاتك خالدين مستبشرين بكرمك ورحمتك التي وسعت كلّ شيء.

*اللهم في يوم التروية أسألك بكلّ اسمٍ هو لك، أسميت به نفسك، أو أخفيته في علم الغيب، اللهم وأسألك باسمك الأعظم الذي أخفيت، أن تروي قبور من فقدناهم في يوم التروية، وأن تتنزّل بالنّور عليهم آنس وحشتهم ويمّن كتابنا وكتابهم.

عشر ذي الحجة وأحب الأعمال لله

عشر ذي الحجة وأحب الأعمال لله ما من أيام العمل الصالح أحب الى الله من هذه العشر، فمن أحب الأعمال في أفضل أيام الله (( الصدقة، الصلاة، القرآن الكريم، قيام الليل، ذكر الله، صلة الرحم، الاستغفار، الصلاة على النبي، التكبير والتهليل والتحميد)).