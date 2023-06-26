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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جثة بها أثار خرطوش بالمرج.. الأمن يكشف لغز الجريمة ويضبط المتهم

جثة
جثة

أطلق شخص الرصاص على آخر بالمرج ، بسبب خلافات بينهما، حيث تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم والسلاح، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة المرج ، من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم متوفى متأثراً بإصابته برش خرطوش بالجسم.

وبالإنتقال وسؤال زوجة المتوفى (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) قررت تلقيها إتصال هاتفى من المستشفى مفاده وفاة زوجها متأثراً بإصابته المنوه عنها ، ونفت علمها بملابسات الحادث ولم تتهم أو تشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم ، أمكن ضبطه .

وبمواجهته إعترف بأنه وراء إرتكاب الواقعة وأقر بأنه حال تواجده صحبة المجنى عليه بدائرة القسم حدثت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة ، قام خلالها بإطلاق عيار ناري تجاهه من سلاح ناري كان بحوزته محدثاً إصابته والتى أودت بحياته.

وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة المرج جثة مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة مشاجرة

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