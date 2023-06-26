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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الألمانية تكشف موقف برلين من تمرد فاجنر ضد روسيا

ألمانيا
ألمانيا

أعربت الحكومة الألمانية، اليوم الإثنين، عن أملها في تحقيق الاستقرار بروسيا، مؤكدة أن برلين لا تنحاز لأي طرف.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال تامتحدث باسم الحكومة إن برلين تأمل في الاستقرار في روسيا بعد تمرد من قبل مجموعة فاجنر المرتزقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

ورداً على سؤال الصحفي في مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية لا ننحاز لأي طرف في هذه القضية.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن بلادها لن تتدخل في الشؤون السياسية الداخلية لروسيا، وذلك ردًا على الأحداث الخاصة بتمرد قوات فاجنر العسكرية الخاصة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، أوضحت بيربوك في تصريحات صحفية قبل اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي بلوكسمبورج، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدمر بلاده بالحرب على أوكرانيا.

ولفتت إلى أن "حرب أوكرانيا تؤثر الآن أيضًا على نظام سلطة بوتين، ومن الواضح أن هناك صراعًا داخليًا على السلطة في روسيا لكن ألمانيا لا تتدخل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصف في خطاب له ما حدث في روسيا و"التمرد المسلح" الذي قام به مؤسس قوات فاجنر العسكرية الخاصة بأنه "طعنة في الظهر".

وعقب فشل التمرد، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن السلطات القضائية في روسيا لن تلاحق مقاتلي قوات فاجنر قضائيًا، بعد يومٍ من إعلان قائد فاجنر يفجيني بريجوزين تمرده المسلح ضد روسيا.

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