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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط ثلاثة أشخاص في سرقة مبلغ مالى من داخل سيارة بحلوان

قوات الشرطة
قوات الشرطة

‏ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على ثلاثة أشخاص لسرقتهم مبلغ مالى من داخل سيارة بحلوان ، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من تاجر سيارات ، مقيم بالجيزة قرر بأنه عقب قيامه بترك السيارة ملكة بـأحد الشوارع بدائرة القسم ولدى عودته إليها   إكتشف كسر الزجاج وسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالى من داخل السيارة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة والمستأجرة لأحد الأشخاص يعمل تاجر سيارات ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم وأنه وراء إرتكاب الواقعة بالإشتراك مع شخصين، لهما معلومات جنائية .

أمكن ضبطهم حال إستقلالهم السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وعثر بحوزتهم على سلاح نارى وعدد من الطلقات النارية وجزء من المبلغ المالى المستولى عليه .

وبمواجهتهم أقر الأول بأنه نظراً لإرتباطه بعلاقة صداقة بالمجنى عليه وعلمه برغبته فى شراء سيارة خطط لسرقته وإستعان بباقى المتهمين وقام بإستدراجه بدعوى شراء سيارة وإتفق معه على التقابل بمحل الواقعة وطلب منه إحضار المبلغ المالى المستولى عليه .

وفور حضوره إصطحبه إلى أحد المقاهى وقام المتهمان الثانى والثالث بالإستيلاء على المبلغ المالى من داخل سيارة المجنى عليه بإسلوب "كسر الزجاج" باستخدام (حجر) وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهم من متحصلات السرقة وإنفاقهم باقى المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية .

واعترف أحدهم بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القبض علي امن القاهرة سرقة شراء سيارة قسم شرطة حلوان مباحث القاهرة مديرية أمن القاهرة

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