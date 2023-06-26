محافظ الدقهلية يستقبل أسقف ميت غمر ودقادوس لتقديم التهنئة بعيد الأضحى

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأثنين نيافة الأنبا صليب اسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والنائب البابوي لإيبارشية المنصوره وتوابعها والوفد المرافق له والدكتورة ايناس عبدالحليم عضو مجلس النواب ، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

وقال " مختار "، خالص تهاني القلبية لجموع الشعب المصري العظيم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، داعين الله عز وجل أن يمن علي مصرنا بالأمن والأمان فى ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .



وأكد " المحافظ "، أن الأديان جميعها رسالتها الأساسية الحب والسلام، وأن المسلمين والأقباط فى مصر دائما يضربون أروع الأمثلة للمحبة والسلام، وأنهم دائماً كيان واحد لا يتجزأ ويعيشون على أرض وتحت سماء واحدة فى ظل وطن واحد، تربطهم أواصر المحبة وعلاقات الإخوة .

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