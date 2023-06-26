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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تستدعي سفيرة مولدوفا.. ما الأمر؟

علم روسيا
علم روسيا

أكد مصدر في وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء سفيرة مولدوفا لدى روسيا ليليان داريي، إلى مبنى الوزارة.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "تم استدعاء سفيرة مولدوفا لدى موسكو ليليان داريي إلى وزارة الخارجية".

ورجح المصدر أن يكون الاستدعاء قد جاء على خلفية أعمال مولدوفا المعادية لروسيا.

وفي وقت سابق، قالت رئيسة مولدوفا مايا ساندو، إنه لم يكن هناك احترام متبادل في العلاقات مع روسيا.

في حين وصفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، هذه التصريحات بأنها "كاذبة"، حتى الآن، لافتة إلى أنه يتم الحفاظ على الحوار بين الدول على مستوى السفارات.

الخارجية الروسية مولدوفا روسيا الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا سفيرة مولدوفا لدى موسكو

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