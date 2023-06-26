انفراجة.. الكشف عن موعد بدء مفاوضات السلام الرسمية بشأن أوكرانيا

أفادت قناة “ARD” الألمانية، اليوم الإثنين، بأن مفاوضات السلام الرسمية بشأن أوكرانيا قد تبدأ في يوليو العام الجاري.

وحسب موقع “Tagesschau” الألماني، عقد اجتماع رفيع المستوى في كوبنهاجن بمشاركة ممثلين عن البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين، بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، تقرر خلاله إجراء محادثات سلام بشأن أوكرانيا في يوليو.

وأضاف أنه "ينظر إلى هذا الاجتماع على أنه خطوة مهمة نحو محادثات السلام".

ولم تكشف قناة “ARD” الألمانية، ما إذا كانت روسيا تخطط للمشاركة في هذه المفاوضات.