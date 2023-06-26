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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تتنازل عن 54 مليون يورو من ديون مصر بهذا الشرط

صدى البلد

أعلنت السفارة الألمانية في القاهرة عن عقد صفقة متبادلة بالنيابة عن الحكومة الألمانية مع البنك المركزي المصري بشأن مبادة ديون مصر بقيمة 54 مليون يورو.

وجاء في بيان رسمي صادر عن السفارة عبر تويتر :"وقع بنك التنمية الألماني (KfW) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) اليوم اتفاق مبادلة ديون بقيمة ٥٤ مليون يورو مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة و البنك المركزي المصري، حيث يعفي هذا الاتفاق مصر من سداد ديون قيمتها 54 مليون يورو من أجل استخدامها في تمويل التحول إلى الطاقة الخضراء في مصر بدلاً من ذلك".


جدير بالذكر أن الحكومة الألمانية كانت قد تعهدت في أثناء انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ COP27 في شرم الشيخ في شهر نوفمبر ٢٠٢٢ بالمساهمة بشكل كبير في مبادرة مصر "محور الماء والطعام والطاقة".

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وأضاف البيان :" وتماشيا مع هذا الحدث فقد قدمت ألمانيا حزمة تمويلية إجمالية تزيد عن ٢٥٠ مليون يورو لنفس هذا الغرض تشتمل على إعفاء من الدين ومنح وقروض ميسرة للغاية، تدعم مبادلة الدين الحالي للحكومة المصرية في تحقيق هدفها المتمثل في انتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢% بحلول عام 2030 ، وذلك من خلال تمويل الاستثمارات التي تعهد الطريق لهذه المبادرة المهمة".

والغرض من المشروع هو تطوير شبكة النقل لدمج الطاقات المتجددة في شبكة نقل الكهرباء وتعزيز الشبكة، إذ يساهم المشروع على وجه الخصوص في إنشاء محطتين فرعيتين وربط مزرعتي رياح (مزرعة "أميونت" ومزرعة رياح البحر الأحمر) بطاقة 500 ميجاوات لكل منهما بشبكة النقل الوطنية.

وعليه سيتمكن الشعب والاقتصاد المصري من الوصول إلى إمدادات طاقة محسنة وفعالة من حيث التكلفة وموثوقة في ظل طاقة متجددة متكاملة على النحو الأمثل، وسيتم تنفيذ المشروع بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

COP27 الإقتصاد المصرى البنك المركزي المصري

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