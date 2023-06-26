يساعد في التخطيط العمراني.. إمكانيات فائقة للقمر الصناعي "مصر سات 2" الجديد

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا تليفزيونيا حول القمر الصناعى مصر سات 2، وذكر التقرير أن المشروع مشترك بين وكالة الفضاء المصرية ونظيرتها الصينية، ويتم إطلاقه من الصين فى الربع الأول من أكتوبر المقبل.

وأضاف التقرير أن القمر الصناعي “مصر سات 2” من الأقمار متوسطة الحجم، وزنه نحو 350 جراما وعمره الافتراضي 5 سنوات، ومزود بكاميرا تصوير عالية الدقة تبلغ 2 متر أبيض وأسود، ويساعد الدولة فى خططها التنموية فى العديد من المجالات.

ولفت التقرير إلى أن القمر الصناعى مصر سات 2 يعظم الاستفادة من موارد الدولة، ويساعد الدولة فى التخطيط العمرانى، وتبلغ تكلفته 74 مليون دولار كمنحة من الصين، ويغادر القاهرة يونيو الحالى استعدادا لإجراء التجارب النهائية.

تابع “يساعد القمر فى تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزيعها، كما يساعد فى متابعة تغييرات الشواطئ وخاصة فى السواحل الشمالية، ويساعد فى تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، وتم اختباره فى أول تشغيل تجريبى بمقر وكالة الفضاء المصرية”.