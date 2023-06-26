في ذكراه.. قصة حب حسن مصطفى وميمي جمال

تحل اليوم الإثنين 26 يونيو، ذكرى ميلاد الفنان حسن مصطفى، الذي ولد بالقاهرة في مثل هذا اليوم عام 1933، ورحل عن عالمنا في 19 مايو عام 2015، عن عمر يناهز 81 عامًا، وقدم عددا من الأعمال الفنية المهمة وتميز بتقديم اللون الكوميدي.

حسن مصطفى وحياته

ولد حسن مصطفى في 26 يونيو عام 1933 بالقاهرة التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وفور تخرجه التحق بالعمل في مسرح التليفزيون والذي انتقل منه إلى فرقة إسماعيل ياسين وفرقة الفنانين المتحدين حيث قدم العديد من المسرحيات ومنها مدرسة المشاغبين العيال كبرت حواء الساعة 12 سيدتي الجميلة والكدابين قوي ودو ري مي فاصوليا".

حسن مصطفى وزيجاته

تزوج حسن مصطفى، مرتين حيث كانت زيجته الاولي من الفنانة بثينة حسن والذي جمع بينهما قصة حب تزوجا بعدها وأنجبا بنتا واحدة ثم انفصلا وارتبط بالفنانة ميمي جمال بقصة حب قوية حيث اجتمعا معا في خروجهما من قصة زواج فاشلة فقد تقاربا وتم الزواج منها وهو في سنة 33 وكان ذلك في يونيو عام 1966 وانجبا ابنتيهما التوأم نجلاء ونورا.

قصة حب حسن مصطفى وميمي جمال

عاش حسن مصطفى أحد أشهر قصص الحب في الوسط الفني، مع الفنانة ميمي جمال، استمرت لما يقرب من نصف قرن، وزواج دام 49 عاما، مع ناظر الكوميديا.

تعرفت ميمي جمال على حسن مصطفى خلال عملهما معًا بالمسارح التليفزيونية التابعة للدولة، وكان الأخير خارج من قصة حب فاشلة مع زوجته الأولى بثينة حسن، فوضع الطلاق نهاية لتلك الزيجة التي لم تستمر طويلًا، وخلال تعارفه مع "ميمي"، انجذبت الأخيرة له؛ بسبب طيبته الشديدة.

طيبة حسن مصطفى، جعلت ميمي جمال تلجأ له كلما ضاق صدرها، وتحكي له همومها وأسرارها، فتوطدت العلاقة وكونا صداقة قوية في بادئ الأمر، وسرعان ما تحولت إلى حب قوي، ثم كللت قصة حبهما بالزواج يوم 26 يونيو 1966، هو تاريخ ميلاد ناظر الكوميديا، فاحتفل في ذلك اليوم بعيد ميلاده الـ33، وزواجه معًا.

واستمرت زيجة (حسن وميمي) في البداية لمدة 3 سنوات، دون إنجاب؛ لرغبتهما في ذلك، بعدها رزقهما الله بالتوأم (نجلاء و نورا)، وكرَّسا حياتهما لابنتيهما.