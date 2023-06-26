الموسيقار أمير عبدالمجيد: محمد رمضان مؤدي استعراضي وشايف نفسه نمبر وان.. فيديو

علق المايسترو أمير عبد المجيد، على أغاني الفنان محمد رمضان، قائلا: "محمد رمضان شايف نفسه نمبر وان، ويرتدي ملابس مختلفة من أجل الشو".

وأضاف المايسترو أمير عبد المجيد خلال حواره مع الإعلامية "عزة مصطفى"، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا يمكن احتسابه أنه مغني، بل مؤدي استعراضي، موضحًا أنه الفنان له الحق في ارتداء اللبس أو طريقة الأغاني، ولكن لا يمكن أن يتم فرضها كونها تعبر عن المجتمع، ولم أحضر له أي حفلات.

وأشار المايسترو أمير عبد المجيد،: "محمد رمضان مش مغني وميحسبش نفسه عليا مغني.. ومش هحضرله أي حفلة".