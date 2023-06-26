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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الموسيقار أمير عبدالمجيد: محمد رمضان مؤدي استعراضي وشايف نفسه نمبر وان.. فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

علق المايسترو أمير عبد المجيد، على أغاني الفنان محمد رمضان، قائلا: "محمد رمضان شايف نفسه نمبر وان، ويرتدي ملابس مختلفة من أجل الشو".

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المايسترو أمير عبد المجيد: حضور الجمهور من العوامل المؤثرة على الفنان والموسيقي عامة

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المايسترو أمير عبدالمجيد: اعترضت على ملابس شيرين في إحدى حفلات ليالي التلفزيون

وأضاف المايسترو أمير عبد المجيد خلال حواره مع الإعلامية "عزة مصطفى"، ببرنامج "صالة التحرير"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا يمكن احتسابه أنه مغني، بل مؤدي استعراضي، موضحًا أنه الفنان له الحق في ارتداء اللبس أو طريقة الأغاني، ولكن لا يمكن أن يتم فرضها كونها تعبر عن المجتمع، ولم أحضر له أي حفلات.

 

وأشار المايسترو أمير عبد المجيد،: "محمد رمضان مش مغني وميحسبش نفسه عليا مغني.. ومش هحضرله أي حفلة". 

الموسيقار أمير عبدالمجيد محمد رمضان لفنان محمد رمضان أمير عبد المجيد نمبر وان

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