أحمد حسن راؤول يكشف كواليس تعاونه مع أبو |خاص

عبّر الشاعر أحمد حسن راؤول، عن سعادته بالعمل مع الفنان أبو في أغنية جديدة يستعد لطرحها خلال الفترة المقبل.

وقال أحمد حسن راؤول، في تصريح لـ “صدى البلد”: “العمل مع الفنان أبو، جميل وهو شخص محترف، وسعيد بالتعاون معه لأنه فنان شامل، ولديه حس فني وقاعدة جماهيرية كبيرة”.

وأضاف “أتمنى أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور، ونحن تواجدنا في الاستوديو لتنفيذها بالفعل، وسيتم طرحها قريبًا”.

يذكر أن كشف الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول ، عن تفاصيل تعاونه خلال الفترة القادمة مع عدد من المطربين المصريين والعرب.

وقال أحمد حسن راؤول، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إنه بصدد بدء العمل مع الفنانة كارول سماحة علي اغاني جديدة لضمها الي البومها القادم ، والذي بدات التحضيرات له خلال الفترة الماضية ، إلا أنه لم يستقروا حتي الآن علي الشكل النهائي لتلك الأغاني ، حيث يواصلون التحضيرات في الوقت الراهن .

وتابع الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول: كما اجدد التعاون مع الفنان تامر حسني في عدد من الاغاني خلال الفترة القادمة ، وتم الاستقرار عليها ، كما اتعاون مع الفنانة رنا سماحة في اغنيه جديدة .

كشف الشاعر أحمد حسن راوؤل ، عن رأيه في استخدام الذكاء الاصطناعي ، خلال الفترة الماضية في صناعة الموسيقي .

وقال الشاعر أحمد حسن راؤول ، في تصريحات خاصة لصدي البلد : استخدام الذكاء الاصطناعي أصبح أمرا مخيفا ليس على الفن فقط ، ولكن في كل مناحي الحياة ، ولعل أخرها الكليب الذى تم تصميمه الى ملك إنجلتر.

وتابع الشاعر أحمد حسن راؤول : اعتقد انه لابد من وضع قانون يجرم كل تلك الأمور ، على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي من الممكن ان يقوم بفعل أي شيء الا كتابة كلمات أغنية لان في النهاية يحتاج الى مفردات يبني عليها.

ويضيف " راؤول" : من الممكن بعد ذلك ان يمتد الأمر الى إصدار البوم لام كلثوم بأغاني جديدة ، ولكن اري ان الامر خلال الفترة القادمة سوف يتم وضع إطار قانوني له.