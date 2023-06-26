أكلات تحدّ من الجلطات.. تعرف عليها

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحته الرسمية علىموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، اكلات تحد من الجلطات …





أكلات تحدّ من الجلطات ما يلي :-

· العنب: يحتوي العنب على مادة رسيفراترول التي تحدّ من الجلطات القلبيّة، وأول من اكتشفها هم اليابانيون، ويفضل تناول العنب الطازجأو عصيره، لكن مع الحرص على الابتعاد عن العنب المرشوش بالمبيدات الكيميائيّة، ويمكن تناوله بعد الوجبات الرئيسيّة الثلاث.

· البصل: أثبتت الدراسات الحديثة أنّ البصل من المأكولات التي تساهم في علاج الجلطات بشكلٍ فعّال، نظراً لاحتوائه على مادة الكيرستين،حيث تساعد بدورها على منع تخثّر صفائح الدم، ويمكن تناوله مطبوخاً أو نيّئاً بعد الوجبات الدسمة المختلفة.

· الثوم: يحتوي الثوم على مركب يُدعى اخويين، الذي بدوره يحدّ من الإصابة بالجلطات القلبيّة، إذ يساعد على تذويب الدهون المتراكمة فيالدم، ويمكن تناوله مطبوخاً، أو نيّئاً، لكن يفضل إبعاده عن درجات الحرارة المرتفعة؛ لأنّه يفقد قيمته الغذائيّة. زيت الزيتون: يساعد زيتالزيتون على منع تخثر الصفائح الدمويّة، كما يحمي الشرايين من الإغلاق، ويعود السبب إلى قدرته الفائقة على تقليل إفراز عنصرالثرمبوكسين.

· السمك: يمنع السمك من تخثّر الصفائح الدمويّة، كما يساعد على حماية القلب من الأمراض المتعددة، نظراً لاحتوائه على الأحماضالأمينيّة المختلفة، ويمكن تناوله مرّتين أسبوعيّاً.

· الخضروات المختلفة: تعتبر الخضروات من الأطعمة الغنيّة بالفيتامينات والعناصر الهامّة لصحّة القلب والشرايين، وخصوصاً الخضرواتالتي تحتوي على فيتامين سي والألياف.

· الشاي: يحمي الشرايين من الإغلاق، ويعود السبب إلى قدرته الفعّالة على منع تخثر الصفائح الدمويّة، إذ أثبتت الدراسات الحديثة أنالشاي من المشروبات الغنيّة بعنصر الكاتيشين الهام لصحّة القلب.

· البهارات والتوابل: تساعد البهارات بدورها على منع تخثّر الصفائح الدمويّة، كما تقوم بإزالة السموم والدهون المتراكمة في الجسم، نظراًلاحتوائها على مادة البروستاغلاندين، وعنصر الأوجينول الموجود بشكلٍ خاص في القرنفل الصحيح.

· الفلفل الحار: يحدّ من إغلاق الشرايين، كما يُذوب الدهون والجلطات المتراكمة في الجسم، ويمكن إضافته إلى أطباق الطعام أو استخدامهكنوع من التوابل.

· المشروم الأسود: المشروم الأسود أو أذن الشجرة، يحتوي بدوره على مادة الأدينوزين، التي بدورها تحدّ من الجلطات والسكتات القلبيّة.