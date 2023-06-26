النصر يفاوض ويلفريد زاها مجددًا

أكدت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي، سيعقد لقاءات أخرى مع وكلاء الإيفواري ويلفريد زاها لاعب كريستال بالاس الإنجليزي، من أجل محاولة ضمه في الميركاتو الصيفي.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن زاها يمتلك عروضًا من باريس سان جيرمان ومارسيليا الفرنسيين، إضافة لـ لاتسيو الإيطالي، بعد أن رفض عرضًا في البداية من النصر السعودي.

وأوضح التقرير أن مبعوثون من الدوري السعودي سيعقدون اجتماعات أخرى مع وكلاء اللاعب هذا الأسبوع، في محاولة لإقناع زاها بالانضمام لللعب في النصر.

وذكرت الصحيفة أيضًا أن كريستال بالاس يعرض راتبًا أسبوعيًا قدره 200 ألف جنيه إسترليني من أجل تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وبات النصر قريبًا من التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش متوسط ميدان النصر.