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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من السعودية بشأن أعداد الحجاج في مشعر منى

الحج
الحج

كشف وكيل وزارة الحج السعودية عايض الغوينم، اليوم الاثنين، أن عدد الحجاج في مشعر منى قد وصل إلى 65%، مشيرًا إلى أن المتبقي سيتم توجيهم حسب رغبتهم إلى عرفة.

وقال الغوينم خلال مؤتمر صحفي: " تم تفويج 35٪ من الحجاج إلى مشعر عرفات بشكل مباشر حسب رغبتهم".

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من جانبه، قال متحدث وزارة الداخلية السعودية طلال الشلهوب خلال المؤتمر: "فرض طوق أمني حول المشاعر المقدسة حتى نهاية الحج.. وضبطنا عددا ممن حاولوا نقل أفراد بلا تصاريح إلى المشاعر المقدسة".

وأضاف: " تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة نقل الحجاج من المشاعر المقدسة بكل يسر وطمأنينة، وسنعاقب كل من حاولوا إدخال أفراد دون تصاريح".

وأدى مئات آلاف الحجاج، أمس الأحد، "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، في مستهل مناسك الحج.

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وبدأ منذ مساء الأحد، الحجاج ينتقلون بأعداد كبيرة إلى مشعر منى، على بعد نحو خمسة كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسية وهي صعود جبل عرفات، غدا الثلاثاء .

وأعلنت السعودية، يوم الجمعة الماضي، عن استقبال أكثر من 99 مليون حاج، على مدى 54 عاما، حتى موسم حج العام الماضي. وهو الرقم الذي يتجاوز بالفعل عدد الحجيج العام الماضي بفارق كبير، متوقعة مشاركة أكثر من مليوني حاج من 160 بلدا هذا العام.

وأتاحت السلطات السعودية، أمس السبت، عددا من الخدمات الرقمية ليستفيد منها الحجاج عبر تطبيق "توكلنا خدمات" بـ 7 لغات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قد أتاحت للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها تطبيق "توكلنا خدمات" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بسبع لغات مختلفة.

وأكدت الهيئة السعودية أن تطبيق "توكلنا خدمات"، والذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم، يقدم 241 خدمة إلكترونية، يتيح للحجاج الاستفادة منه بسبع لغات مختلفة، خاصة وأنه يمكن استخدامه في 77 دولة حول العالم.

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