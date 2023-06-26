بسبب مخالفين.. بيان عاجل من القوات الخاصة السعودية

ضبطت القوات الخاصة السعودية للأمن البيئي (45) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (39) مواطنًا، ومواطن خليجيي، و(4) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي بلغت (994) متنًا من الإبل، و(100) رأس من الأغنام.

وقاموا هؤلاء الأشخاص بالرعي في أماكن يمنع فيها الرعي، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية “واس”.



‎وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي في بيان رسمي :" تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس".



وحثت القوات الخاصة على الإبلاغ عن أي حالات تمثّل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.