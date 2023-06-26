بيان عاجل من الأمن العام السعودي بشأن يوم التروية

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الاثنين، عن انتشار كامل قواته بمنى مع بدء التفويج ليوم التروية.

وقال الدفاع المدني السعودي، وفق ما نقلته الإخبارية السعودية، إن هناك متابعة أمنية مكثفة لضمان سلامة ضيوف الرحمن ووصولهم إلى "منى".

وأضاف الأمن العام السعودي: "جاهزية كافة الجهات الأمنية والخدمية لاستقبال ضيوف الرحمن لدى وصولهم إلى منى".

وكانت رفعت المديرية العامة للدفاع المدني في المملكة العربية السعودية، أمس الأحد، درجة الاستعداد في مشعر منى لاستقبال الحجاج، واتخاذ جميع الإجراءات للحفاظ على سلامتهم.

وأكد الدفاع المدني السعودي، جاهزية جميع المراكز الميدانية ووحدات وفرق الدفاع المدني لأداء مهامها على أكمل وجه، والتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ الخطة العامة للطوارئ بالحج لمواجهة أي مخاطر.