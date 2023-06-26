عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الصحة السعودية عن وجود أمراض معدية بين الحجاج

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، إنها لم ترصد أي أمراض معدية بين حجاج بيت الله الحرام، محذرة في الوقت نفسه من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري، حيث يشهد موسم هذا العام ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن عدد زوار بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات العلاجية بكافة أشكالها في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وصل عددهم 72992 حاجًا وحاجة، وذلك بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الخامس من شهر ذي الحجة الجاري، وبالفعل تم إجراء 19 عملية قلب مفتوح و 149 قسطرة قلبية، بالإضافة إلى 348 عملية غسيل كلوي و 29 عملية مناظير، وتواصل الصحة جهودها في تلبية احتياجات الحجاج من الرعاية الطبية والعلاجية.

لجنة بعثة الحج: 1446 شركة مسئولة عن تصعيد الحجاج إلى عرفات ومنى|فيديو

خطوات الحج.. تعرف على كيفية أداء المناسك من الوصول حتى وداع مكة

يذكر أن الصحة السعودية اهتمت بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعناية فائقة لمنع انتشار أي أمراض معدية والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خاصة كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى انتشار الفرق التطوعية الصحية داخل الحرم والمشاعر المقدسة وتوفير 190 سيارة إسعاف.

السعودية الصحة السعودية وزارة الصحة السعودية ختام موسم الحج خطة موسم الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الانتماء أصبح موضة قديمة؟| يوسف وجعفر وثنائي الأهلي يرفعون شعار المال أولا

مدرس ينشر نموذج إجابة امتحان كيمياء الثانوية العامة 2023 لطمأنة الطلاب

البانيه نزل 25|تراجع جديد يضرب أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف 9000 جنيه

امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

تورط دولتين في انفجار غواصة تيتان.. ما القصة؟

بسبب سطلانة .. هدية غير متوقعة لـ طاهر محمد طاهر

التضامن تعلن إجراءات عاجلة للتعامل مع متضرري حادث العقار المنهار بسيدي بشر

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

موضوعات متعلقة

لجنة بعثة الحج: 1446 شركة مسئولة عن تصعيد الحجاج إلى عرفات ومنى|فيديو

خطوات الحج.. تعرف على كيفية أداء المناسك من الوصول حتى وداع مكة

ترشيحاتنا

الأزهر يعلن نتيجة أبناؤنا في الخارج بنسبة نجاح 99.5% للإعدادية و99.3% للابتدائية

أول تعليق من رئيس وزراء كندا على تمرد فاجنر في روسيا

اتفاق إسرائيلي بريطاني على منع إيران من امتلاك سلاح نووي

هبوط قياسي في سعر الليرة التركية

فتح باب التقديم المباشر للطلاب العائدين للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية 11 يوليو

الامتناع والتلاعب .. أفعال تعرض السائقين للغرامة خلال عيد الأضحى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق جديدة لذيذة لعمل الفشة والطحال

فطار العيد.. طريقة عمل الرقاق الحلو

قبل العيد.. علامة في الشوربة تفرق بين اللحمة البلدي والحمير

نوع من التوابل تمتص المتبقيات الدوائية باللحوم

فيديو

عملتي تريند فاشل.. مروة صبري تفتح النار على ميرهان حسين

مصرية ترى شبيه ابنها المتوفى بالحرم وأخرى تفاجأ بنجلها يقود الطائرة ..لحظات مبكية

وقف يتفرج على رقصها.. فتاة تحرج التيك توكر الألماني نويل

كل ما تريد معرفته عن قوات قديروف الشيشانية.. ذراع بوتين العسكرية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: لغز فاغنر والجنجويد !

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: فقه الأضحية ومقاصدها التربوية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: قهوة وقرص ليريكا على متن الغواصة تيتان

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ