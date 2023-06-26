بيان عاجل من الصحة السعودية عن وجود أمراض معدية بين الحجاج

قالت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين، إنها لم ترصد أي أمراض معدية بين حجاج بيت الله الحرام، محذرة في الوقت نفسه من خطر الإصابة بالإجهاد الحراري، حيث يشهد موسم هذا العام ارتفاعًا في درجات الحرارة.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أن عدد زوار بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات العلاجية بكافة أشكالها في المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وصل عددهم 72992 حاجًا وحاجة، وذلك بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى اليوم الخامس من شهر ذي الحجة الجاري، وبالفعل تم إجراء 19 عملية قلب مفتوح و 149 قسطرة قلبية، بالإضافة إلى 348 عملية غسيل كلوي و 29 عملية مناظير، وتواصل الصحة جهودها في تلبية احتياجات الحجاج من الرعاية الطبية والعلاجية.

يذكر أن الصحة السعودية اهتمت بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بعناية فائقة لمنع انتشار أي أمراض معدية والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خاصة كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى انتشار الفرق التطوعية الصحية داخل الحرم والمشاعر المقدسة وتوفير 190 سيارة إسعاف.