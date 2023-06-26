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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لجنة بعثة الحج: 1446 شركة مسئولة عن تصعيد الحجاج إلى عرفات ومنى|فيديو

صدى البلد

أكد محمود عبدالرازق، رئيس اللجنة العامة لبعثة الحج السياحي، على وجود متابعة لحظية وفورية من قبل ١٢ لجنة منبثقة من بعثة الحج السياحى لـ ١٦ ألف حاج مصرى بالأراضى المقدسة سواء بمكة المكرمة أو المدينة المنورة. 

وأشار "عبدالرازق"، إلى أن عملية المتابعة تتم منذ لحظة سفر الحجاج من مصر إلى المملكة العربية السعودية وعملية تسكينهم وتنفيذ البرامج المتفق عليها مسبقا بإشراف وزارة السياحة والآثار .

وقال رئيس لجنة بعثة الحج السياحي، إن هناك لجانا متواجدة عند المنافذ البرية بدءا من نويبع ثم العقبة وصولا إلى منطقة حالة عمار، والتي تعمل على متابعة الحجاج وتوفير سبل الراحة تنفيذا لتوجيهات وزير السياحة والآثار وسامية سامى رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة. 

وأضاف أن اللجان منتشرة فى جميع المناطق المتواجد بها حجاج السياحة، ويتم متابعتهم من المفتشين لاسيما على وجود لجان مختصة بمتابعة الرحلات الـ ٥ نجوم ولجان مختصة بالرحلات الاقتصادية بالإضافة إلى لجان متابعة المستشفيات.

وأوضح أنه تم تخصيص لجان للتائهين والمفقودات، وتعمل هذه اللجان على مدار ٢٤ ساعة، خاصة أثناء التصعيد إلى عرفات ومنى، لاسيما وأنه مع الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالتصعيد وأداء المناسك تحت إشراف بعثة الحج، وأكد أن الضوابط المنظمة للحج هذا عام ألزمت الشركات بتوفير مشرفين على مجموعات الحجاج تعمل على رصد المشاكل والتواصل مع البعثة لايجاد حلول سريعة.

وأشار إلى وجود متابعة لحظية لجميع الحجاج أثناء تأدية الركن الأعظم فى الحج وهو الوقوف على عرفات، بداية من التصعيد حتى النفر مرة اخرىغ من الجبل، لتحقيق موسم متميز وناجح ويفتخر به جميع المصريين، خاصة وانه لم يتم رصد اى مشكلة كبيرة أو شكوى ضد أي شركة سياحية يصعب إيجاد حل لها، حتى الآن، مؤكدا أنه استقبل عدد من الرسائل لبعض الحجاج يشيدون بالشركات المنظمة للحج هذا العام والتى يصل عددها الى 1446 شركة.

وأكد على وجود تنسيق كبير وتواصل مستمر بين البعثات الثلاثة خاصة بعثة الداخلية، لاعتبار ان رئيس بعثة الداخلية هو رئيس البعثة المصرية، بالاضافة الى تواصل مستمر على مدار الساعة مع البعثة الطبية، لتوفير الخدمات الطبية التى وجه بها وزير السياحة والاثار.
 

 

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