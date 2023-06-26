بالدموع.. مكالمة مؤثرة لـ مها الصغير على الهواء |شاهد

احتفت ملكة العلايلي، والدة الإعلامية مها الصغير بعيد ميلاد ابنتها على الهواء مباشرة، قائلة "كل سنة وأنتي طيبة يا بنتي الحلوة اللي روحي فيها".

وفاجأت ملكة العلايلي، خلال مداخلة هاتفية على الهواء مباشرة ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة "سي بي سي"، ابنتها "مها الصغير"، معبرة عن سعادتها بـ "منى عبد الغني"، معقبة:"سعيدة أن مها معاكي و بتدعميها".

ووجهت ملكة العلايلي، التحية لكل القائمين على البرنامج “الستات”، "أنتم أحلى برنامج في الدنيا كلها".

ومن جانبها تأثرت الإعلامية مها الصغير، بمكالمة والدتها و كلماتها حيث قالت: "ربنا يخليكي ليا و ميحرمنيش منك و تفضل سندي و صحبتي".

لإبتسامة اللي على وشك هي كل حاجة بالنسبالي

وتابعت والدتها، "الإبتسامة اللي على وشك هي كل حاجة بالنسبالي"، متمنية لها السعادة الدائمة و النجاح و رضا الله عنها، مكملة أن "مها" إتخذت منها العديد من الصفات و منها( العقل، الطيبة، التفاؤل و حسن الظن بكل من حولها)، و أنها تتمتع بروح المبادرة و التعاون، مضيفة أنها تحب أن تسعد من حولها و تهتم به.

